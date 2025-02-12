Проще и не придумаешь: нежное печенье с кремом, которое идеально дополнит чаепитие

Печенье с кремом просто создано для уютного чаепития – ароматное, легкое и очень вкусное. Этот рецепт под силу даже тем, кто редко что-то печет, или вообще делает это впервые.

Как испечь нежное печенье с кремом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba. Советуем готовить сразу двойную порцию, потому что оно невероятное!

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Печенье с кремом

Время: 1 час

1 час Порций: 13

Ингредиенты для заварного крема:

– 2 яйца;

– 80 граммов сахара;

– 1 чайная ложка сахара ванильного;

– 40 граммов крахмала кукурузного;

– 500 миллилитров молока 2,5%;

– 40 граммов масла сливочного несоленого.



Для теста:

– 4 яйца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 200 граммов сахарной пудры;

– 200 миллилитров масла подсолнечного рафинированного;

– 650 граммов муки;

– 1 столовая ложка разрыхлителя.



Дополнительно:

– 50 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

В сотейник вбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал и перемешайте венчиком. Влейте туда же молоко и снова перемешайте.

Доведите до кипения, постоянно помешивая. Варите на маленьком огне до густой консистенции. Добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности.

В миску вбейте яйца, добавьте соль, сахарную пудру, масло и перемешайте венчиком до объединения ингредиентов.

Всыпьте частями муку, разрыхлитель и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части, заверните в пленку и положите в холодильник на 1 час.

Из одной части теста раскатайте колбаску и разделите ее на 13 частей. Сформируйте круглые лепешки.

Противень застелите пергаментом и выложите на него лепешки. На них разложите крем, а сверху натрите тесто, что осталось.

Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут. Готовое печенье с кремом посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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