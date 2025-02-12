Проще и не придумаешь: нежное печенье с кремом, которое идеально дополнит чаепитие
Печенье с кремом просто создано для уютного чаепития – ароматное, легкое и очень вкусное. Этот рецепт под силу даже тем, кто редко что-то печет, или вообще делает это впервые.
Как испечь нежное печенье с кремом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba. Советуем готовить сразу двойную порцию, потому что оно невероятное!
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Печенье с кремом
- Время: 1 час
- Порций: 13
Ингредиенты для заварного крема:
– 2 яйца;
– 80 граммов сахара;
– 1 чайная ложка сахара ванильного;
– 40 граммов крахмала кукурузного;
– 500 миллилитров молока 2,5%;
– 40 граммов масла сливочного несоленого.
Для теста:
– 4 яйца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 200 граммов сахарной пудры;
– 200 миллилитров масла подсолнечного рафинированного;
– 650 граммов муки;
– 1 столовая ложка разрыхлителя.
Дополнительно:
– 50 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- В сотейник вбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал и перемешайте венчиком. Влейте туда же молоко и снова перемешайте.
- Доведите до кипения, постоянно помешивая. Варите на маленьком огне до густой консистенции. Добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности.
- В миску вбейте яйца, добавьте соль, сахарную пудру, масло и перемешайте венчиком до объединения ингредиентов.
- Всыпьте частями муку, разрыхлитель и замесите мягкое тесто. Разделите его на две части, заверните в пленку и положите в холодильник на 1 час.
- Из одной части теста раскатайте колбаску и разделите ее на 13 частей. Сформируйте круглые лепешки.
- Противень застелите пергаментом и выложите на него лепешки. На них разложите крем, а сверху натрите тесто, что осталось.
- Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут. Готовое печенье с кремом посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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