Для праздников и повседневного стола: как приготовить особенный печеночный торт

Печень – один из самых лучших субпродуктов, а если сделать из нее торт, то впечатления будут еще лучше. Это тот случай, когда блюдо исчезает из школы максимально быстро.

Этот печеночный торт станет сытной закуской на каждый день или станет украшением вашего праздничного стола. 24 Канал предлагает сохранить этот рецепт от портала "На пенсии" и вернуться к нему при первой удобной возможности.

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Рецепт печеночного торта

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

блины:

– 1 килограмм куриной печени;

– 1 лук;

– 2 яйца;

– 100 миллилитров молока;

– 4 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу;

начинка:

– 2 моркови;

– 1 луковица;

– 400 граммов шампиньонов;

– 4 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриную печень взбейте в блендере вместе с луком, яйцами и молоком до однородной массы. Добавьте соль, перец и муку, перемешайте до гладкой консистенции. Обжаривайте блины на горячей сковороде по несколько минут с каждой стороны до румяности. На растительном масле поджарьте измельченный лук и натертую морковь. Добавьте нарезанные шампиньоны, посолите, поперчите, по желанию добавьте немного чеснока. После охлаждения овощей соедините их с майонезом. Выкладывайте блины слоями, промазывая каждый овощно-грибной смесью. Верхний слой намажьте майонезом, посыпьте тертым сыром и украсьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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