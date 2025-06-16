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16 июня, 17:31
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Петров пост 2025: что можно есть, а что – нет

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Петров пост начался 16 июня 2025 года и продлится до 29 июня.
  • В этот период есть ограничения на пищу животного происхождения, но разрешено рыбу и некоторые другие продукты.

Петровский пост, также известный как Петровка, начался 16 июня 2025 года и продлится до 29 июня. Хотя этот пост не такой строгий, как Великий, он предусматривает определенные ограничения в питании.

В основном говорится о продуктах животного происхождения, рыбу – разрешено. Что можно есть в Петров пост, а чего лучше избегать, рассказывает 24 Канал.

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Что можно есть в Петров пост, а что – нет

Петров пост считается менее строгим, чем Великий или Успенский. Разрешения на потребление пищи варьируются в зависимости от дня недели, но, как правило, разрешается есть такие продукты:

  • зелень и овощи;
  • фрукты и ягоды;
  • крупы и каши;
  • орехи и сухофрукты;
  • мед, варенье, сахар;
  • морепродукты и рыба (в большинство дней);
  • в праздничные дни даже разрешается бокал вина.

Зато в Петров пост запрещается есть запрещается есть:

  • любые мясные продукты;
  • молочные продукты;
  • яйца;
  • блюда с этими продуктами;
  • в некоторые дни – рыбу.

Многие верующие ищут разъяснений относительно потребления хлеба. Согласно религиозным наставлениям, людям разрешено есть разные виды хлеба, включая белый, черный и цельнозерновой. Однако важно отметить, что он должен быть приготовлен без яиц и молока, сдобная выпечка – остается запретной.

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