Петров пост 2025: что можно есть, а что – нет

Петровский пост, также известный как Петровка, начался 16 июня 2025 года и продлится до 29 июня. Хотя этот пост не такой строгий, как Великий, он предусматривает определенные ограничения в питании.

В основном говорится о продуктах животного происхождения, рыбу – разрешено. Что можно есть в Петров пост, а чего лучше избегать, рассказывает 24 Канал.

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Что можно есть в Петров пост, а что – нет

Петров пост считается менее строгим, чем Великий или Успенский. Разрешения на потребление пищи варьируются в зависимости от дня недели, но, как правило, разрешается есть такие продукты:

зелень и овощи;

фрукты и ягоды;

крупы и каши;

орехи и сухофрукты;

мед, варенье, сахар;

морепродукты и рыба (в большинство дней);

в праздничные дни даже разрешается бокал вина.

Зато в Петров пост запрещается есть запрещается есть:

любые мясные продукты;

молочные продукты;

яйца;

блюда с этими продуктами;

в некоторые дни – рыбу.

Многие верующие ищут разъяснений относительно потребления хлеба. Согласно религиозным наставлениям, людям разрешено есть разные виды хлеба, включая белый, черный и цельнозерновой. Однако важно отметить, что он должен быть приготовлен без яиц и молока, сдобная выпечка – остается запретной.

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