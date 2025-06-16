Здебільшого мовиться про продукти тваринного походження, рибу – дозволено. Що можна їсти в Петрів піст, а чого краще уникати, розповідає 24 Канал.
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Що можна їсти у Петрів піст, а що – ні
Петрів піст вважається менш суворим, ніж Великий чи Успенський. Дозволи на споживання їжі варіюються залежно від дня тижня, але, як правило, дозволяється їсти такі продукти:
- зелень та овочі;
- фрукти та ягоди;
- крупи та каші;
- горіхи й сухофрукти;
- мед, варення, цукор;
- морепродукти й риба (в більшість днів);
- у святкові дні навіть дозволяється келих вина.
Натомість у Петрів піст забороняється їсти:
- будь-які м'ясні продукти;
- молочні продукти;
- яйця;
- страви з цими продуктами;
- в деякі дні – рибу.
Багато вірян шукають роз'яснень щодо споживання хліба. Згідно з релігійними настановами, людям дозволено їсти різні види хліба, включаючи білий, чорний і цільнозерновий. Однак важливо зазначити, що він повинен бути приготований без яєць і молока, здобна випічка – залишається забороненою.
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