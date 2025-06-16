Здебільшого мовиться про продукти тваринного походження, рибу – дозволено. Що можна їсти в Петрів піст, а чого краще уникати, розповідає 24 Канал.

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Що можна їсти у Петрів піст, а що – ні

Петрів піст вважається менш суворим, ніж Великий чи Успенський. Дозволи на споживання їжі варіюються залежно від дня тижня, але, як правило, дозволяється їсти такі продукти:

  • зелень та овочі;
  • фрукти та ягоди;
  • крупи та каші;
  • горіхи й сухофрукти;
  • мед, варення, цукор;
  • морепродукти й риба (в більшість днів);
  • у святкові дні навіть дозволяється келих вина.

Натомість у Петрів піст забороняється їсти:

  • будь-які м'ясні продукти;
  • молочні продукти;
  • яйця;
  • страви з цими продуктами;
  • в деякі дні – рибу.

Багато вірян шукають роз'яснень щодо споживання хліба. Згідно з релігійними настановами, людям дозволено їсти різні види хліба, включаючи білий, чорний і цільнозерновий. Однак важливо зазначити, що він повинен бути приготований без яєць і молока, здобна випічка – залишається забороненою.

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