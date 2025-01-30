Подруги лопнут от зависти, когда вы скинете им фото: пицца-"бомбочки", которые признали шедевром

Все любят пиццу, однако традиционная подача – далеко не единственная опция. Нужно лишь немного фантазии, чтобы создать что-то особенное и оригинальное.

Вы можете создать настоящий шедевр своими руками, не прилагая при этом много усилий. Результат получится таким замечательным, что грех будет им не похвастаться перед знакомыми. 24 Канал советует обязательно попробовать рецепт пицца-"бомбочек" от Good housekeeping. Читайте также Смешали 3 ингредиента – и в духовку: ароматное домашнее печенье на все случаи жизни Рецепт пицца-"бомбочек" Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 8 кубиков сыра моцарелла;

– оливковое масло;

– домашнее тесто для пиццы (комнатной температуры);

– 16 ломтиков пепперони;

– 2 столовые ложки нарезанного перца;

– 1 яйцо;

– 1/2 чайной ложки сушеного орегано;

– любимый соус для подачи. Приготовление: Поместите сыр в морозильную камеру на 30 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом форму для кексов с 12 лунками, оставляя средний ряд из 4 лунок без покрытия. Можно также использовать обычные формочки для кексов. Разделите тесто на 8 равных частей. Сформируйте из каждого кусочка круг. На каждый круг положите 2 кусочка пепперони, 1 кубик частично замороженного сыра и 3 – 4 кусочка перца. Зажмите края каждого круга к центру, чтобы хорошо закрыть, и поместите швом вниз в подготовленную форму для кексов. Взбейте яйцо с 1 чайной ложкой воды в маленькой миске; смажьте "бомбочки" и посыпьте орегано. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета примерно 18 – 20 минут. Оставьте на 5 минут, а затем переложите пицца-"бомбочки" на тарелку. Подавайте с любимым соусом. Приятного аппетита! Котлеты будут очень сочными: без какого-нибудь секретного ингредиента не обойтись.