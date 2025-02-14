Пицца в форме сердца вместо валентинки: праздничная идея ужина на 14 февраля

Пицца в форме сердца – творческий вариант ужина для пар в День святого Валентина. Подарите половинке съедобную валентинку.

Для создания блюда, которое запомнится надолго, нужна лишь горстка основных ингредиентов. Как приготовить пиццу в форме сердца на День влюбленных рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Пицца в форме сердца

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 160 граммов муки пшеничной;

– 1 стакан воды;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка дрожжей сухих;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка масла подсолнечного 1 столовая ложка;

– 40 граммов томатного пюре;

– 120 граммов сыра моцарелла;

– 8 черри;

– зелень – по вкусу.

Приготовление:

Сначала растворите дрожжи в теплой воде и оставьте на 10 минут, затем добавьте масло и соль.

Начните добавлять жидкость в муку и вымешивайте, пока не получите гладкое и плотное тесто. Накройте тесто чистой тканью и дайте ему подняться при комнатной температуре не менее 1 часа.

После этого выложите тесто на рабочую поверхность, разделите его пополам и раскатайте.

С помощью обычного ножа или ножа для пиццы вырежьте сердца. Разложите два сердца на двух противнях, застеленных пекарской бумагой.

Распределите томатное пюре по поверхности сердец, затем добавьте нарезанную кубиками моцареллу, вымытые и разрезанные пополам помидоры черри и другие ингредиенты на ваш выбор.

Выпекайте в предварительно разогретой до 170 градусов духовке в течение 25 – 30 минут.

Когда пиццы будут готовы, выньте их из духовки и дайте немного остыть. Украсьте измельченной зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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