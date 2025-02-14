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14 февраля, 14:11
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Пицца в форме сердца вместо валентинки: праздничная идея ужина на 14 февраля

Марта Касиянчук

Пицца в форме сердца – творческий вариант ужина для пар в День святого Валентина. Подарите половинке съедобную валентинку.

Для создания блюда, которое запомнится надолго, нужна лишь горстка основных ингредиентов. Как приготовить пиццу в форме сердца на День влюбленных рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Пицца в форме сердца

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 160 граммов муки пшеничной;
– 1 стакан воды;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка дрожжей сухих;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка масла подсолнечного 1 столовая ложка;
– 40 граммов томатного пюре;
– 120 граммов сыра моцарелла;
– 8 черри;
– зелень – по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала растворите дрожжи в теплой воде и оставьте на 10 минут, затем добавьте масло и соль.
     
  2. Начните добавлять жидкость в муку и вымешивайте, пока не получите гладкое и плотное тесто. Накройте тесто чистой тканью и дайте ему подняться при комнатной температуре не менее 1 часа.
     
  3. После этого выложите тесто на рабочую поверхность, разделите его пополам и раскатайте.
     
  4. С помощью обычного ножа или ножа для пиццы вырежьте сердца. Разложите два сердца на двух противнях, застеленных пекарской бумагой.
     
  5. Распределите томатное пюре по поверхности сердец, затем добавьте нарезанную кубиками моцареллу, вымытые и разрезанные пополам помидоры черри и другие ингредиенты на ваш выбор.
     
  6. Выпекайте в предварительно разогретой до 170 градусов духовке в течение 25 – 30 минут.
     
  7. Когда пиццы будут готовы, выньте их из духовки и дайте немного остыть. Украсьте измельченной зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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