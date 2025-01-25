УКР РУС
25 января 2025, 16:25
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Быстро и питательно: готовим ленивую пиццу на лаваше за 15 минут

Марта Касиянчук

Многие хозяйки имеют целью упростить приготовление домашней пиццы, а не забавляться с дрожжевым тестом. Поэтому обращаются к круглому лавашу как альтернативе.

Блюдо получается тонким, что соответствует аутентичной итальянской традиции приготовления пиццы. Кроме того, она имеет значительно более низкую калорийность по сравнению с классическим рецептом. Как приготовить пиццу на лаваше в духовке рассказывает 24 Канал.

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Тонкая пицца на лаваше в духовке

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 2 лаваша тонких;
– 100 граммов твердого сыра;
– 120 граммов колбасы полукопченой 120 граммов колбасы;
– 40 граммов болгарского перца;
– 30 граммов лука;
– 3 столовые ложки томатного соуса;
– итальянские специи – по вкусу.

Приготовление:

  1. Основу пиццы смажьте томатным соусом и посыпьте итальянскими специями.
     
  2. Выложите кусочки колбасы, колечки перца и тонко нарезанный лук. По желанию добавьте любые другие продукты. Натрите сыр и посыпьте пиццу сверху.
     
  3. Все ингредиенты должны быть нарезаны очень тонко, чтобы успели приготовиться за короткое время.
     
  4. Выпекайте пиццу 7 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Приятного аппетита!

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