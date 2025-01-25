Быстро и питательно: готовим ленивую пиццу на лаваше за 15 минут
Многие хозяйки имеют целью упростить приготовление домашней пиццы, а не забавляться с дрожжевым тестом. Поэтому обращаются к круглому лавашу как альтернативе.
Блюдо получается тонким, что соответствует аутентичной итальянской традиции приготовления пиццы. Кроме того, она имеет значительно более низкую калорийность по сравнению с классическим рецептом. Как приготовить пиццу на лаваше в духовке рассказывает 24 Канал.
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Тонкая пицца на лаваше в духовке
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 лаваша тонких;
– 100 граммов твердого сыра;
– 120 граммов колбасы полукопченой 120 граммов колбасы;
– 40 граммов болгарского перца;
– 30 граммов лука;
– 3 столовые ложки томатного соуса;
– итальянские специи – по вкусу.
Приготовление:
- Основу пиццы смажьте томатным соусом и посыпьте итальянскими специями.
- Выложите кусочки колбасы, колечки перца и тонко нарезанный лук. По желанию добавьте любые другие продукты. Натрите сыр и посыпьте пиццу сверху.
- Все ингредиенты должны быть нарезаны очень тонко, чтобы успели приготовиться за короткое время.
- Выпекайте пиццу 7 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Приятного аппетита!
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