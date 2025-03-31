31 марта, 08:23
Просто божественно вкусно: готовим пиццу-ролл с вареной колбасой с Эктором
Пицца вполне заслуженно стала любимицей масс, и каждый хочет усовершенствовать ее рецепт. Так появилась пицца-ролл, которую просто очаровывает своим вкусом и эстетикой.
Эктор Хименес-Браво умеет удивлять не только изысканными блюдами, но и вполне обыденными рецептами. 24 Канал предлагает подсмотреть в его инстаграм и приготовить пиццу-ролл, которая сойдет за идеальный перекус.
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Рецепт пиццы-ролла
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 тесто слоено-дрожжевое;
– кетчуп;
– 180 граммов сыра моцарелла;
– 150 граммов вареной колбасы.
Приготовление:
- Нарежьте колбасу.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт.
- Смажьте тесто кетчупом, выложите колбасу и сыр.
- Сверните рулет и нарежьте его на 8 частей.
- Выложите рулетики в форму и выпекайте 30 – 40 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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