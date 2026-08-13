Вы полюбите их больше, чем огурцы и помидоры: пикантные кабачки за считанные минуты от Лилии Цвит

Хрустящие, ароматные и с ярко выраженной пикантной ноткой – эти маринованные кабачки станут вашим любимым консервированным блюдом на зиму! Весь секрет заключается в ароматной заправке из чеснока, свежей петрушки и острого перца, которой перекладывают молодые кабачки перед заливкой маринадом.

Блюдо получается невероятно сочным, с легкой кислинкой, а готовится из доступных ингредиентов без лишних хлопот. Главное – распределить все по банкам, не переукупорочить их и дать настояться, советует Лилия Цвит. Как приготовить пикантные кабачки на зиму? Время: 30 минут

30 минут Порций: 1 литровая банка Ингредиенты:

– 500 граммов кабачков;

– 50 граммов петрушки;

– 1 острый перец;

– 50 граммов чеснока;

маринад:

– 300 миллилитров воды;

– 90 граммов сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 60 миллилитров растительного масла;

– 50 миллилитров уксуса;

– 3 горошины душистого перца. Эта заготовка вам понравится: смотрите видео Приготовление: Промойте и измельчите петрушку. В блендере измельчите чеснок с острым перцем (остроту регулируйте по своему вкусу) и смешайте с зеленью. Молодые кабачки с тонкой кожицей нарежьте кружочками толщиной полсантиметра. В чистые банки слоями выложите кабачки и пикантную зеленую смесь, чередуя их до самого верха. Для маринада вскипятите воду с сахаром, солью, маслом и душистым перцем. Снимите кастрюлю с плиты, влейте уксус и немедленно залейте горячий рассол в банки. Поместите банки в широкую кастрюлю с тканью на дне, налейте воду по "плечики" и стерилизуйте 15–20 минут с момента закипания. После этого герметично закрутите крышками и оставьте остывать при комнатной температуре.