Три черных банана – и все готово: как приготовить аппетитный пирог на сковороде

Перезрелые бананы не обязательно выбрасывать – из них получается ароматный домашний десерт. Духовка для этого не нужна – будет вполне достаточно сковородки.

Этот пирог готовится быстро, а вкус получается насыщенным за счет карамелизированных бананов и какао, сообщает ютуб Хозяйка. Вы будете готовить его каждый день!

Как приготовить пирог с бананами?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 25 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки сахара;

– 3 банана;

– 130 граммов муки;

– 10 граммов какао;

– 1 пакетик порошка для печенья;

– 50 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 1 яйцо;

– 100 миллилитров молока;

– 150 миллилитров растительного масла.

Делаем вкусный пирог на сковороде: видео

Приготовление:

На сковороде растопите сливочное масло, всыпьте 2 столовые ложки сахара и дайте ему карамелизироваться. Выключите нагрев, выложите бананы, разрезанные вдоль, и оставьте остыть. Отдельно смешайте муку, какао, 50 граммов сахара, порошок для печенья и щепотку соли, добавьте яйцо, влейте теплое молоко и масло и перемешайте до однородности. Вылейте тесто на бананы, накройте крышкой и выпекайте на тихом огне 20 минут, затем осторожно переверните пирог и допекайте еще 5 минут.

Как еще можно использовать черные бананы?

Можно превратить их в пюре, сообщает Bhg. Размять вилкой – и имеете натуральный подсластитель без лишних слов. Это пюре идет в тесто для блинов, оладий, кексов, печенья, вафель – вместо части сахара и даже части жира, потому что банан дает влажность.

Также черные бананы идеальны для домашнего мороженого: взбить с йогуртом или молоком, бросили горсть ягод или орехов – и в морозилку.

Из банана также можно сделать соус к каше или сырникам: на сковородке разогреть немного масла, положить банановое пюре, добавили щепотку соли, каплю лимонного сока – и получили густую карамельную подливу.

Если бананы уже совсем мягкие – нарежьте кружочками, заморозьте, сложите в пакет – замечательный запас для быстрых десертов и напитков.

