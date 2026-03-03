Укр Рус
3 марта, 23:22
Три черных банана – и все готово: как приготовить аппетитный пирог на сковороде

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Перезрелые бананы можно использовать для приготовления пирога на сковородке, смешивая их с мукой, какао и другими ингредиентами.
  • Черные бананы также можно превратить в пюре для использования в тесте или сделать из них домашнее мороженое, соус или заморозить для быстрых десертов.

Перезрелые бананы не обязательно выбрасывать – из них получается ароматный домашний десерт. Духовка для этого не нужна – будет вполне достаточно сковородки.

Этот пирог готовится быстро, а вкус получается насыщенным за счет карамелизированных бананов и какао, сообщает ютуб Хозяйка. Вы будете готовить его каждый день!

Как приготовить пирог с бананами?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 25 граммов сливочного масла; 
– 2 столовые ложки сахара; 
– 3 банана; 
– 130 граммов муки; 
– 10 граммов какао; 
– 1 пакетик порошка для печенья; 
– 50 граммов сахара; 
– щепотка соли; 
– 1 яйцо; 
– 100 миллилитров молока; 
– 150 миллилитров растительного масла.

Делаем вкусный пирог на сковороде: видео

Приготовление:

  1. На сковороде растопите сливочное масло, всыпьте 2 столовые ложки сахара и дайте ему карамелизироваться. Выключите нагрев, выложите бананы, разрезанные вдоль, и оставьте остыть.
  2. Отдельно смешайте муку, какао, 50 граммов сахара, порошок для печенья и щепотку соли, добавьте яйцо, влейте теплое молоко и масло и перемешайте до однородности.
  3. Вылейте тесто на бананы, накройте крышкой и выпекайте на тихом огне 20 минут, затем осторожно переверните пирог и допекайте еще 5 минут.

Как еще можно использовать черные бананы?

Можно превратить их в пюре, сообщает Bhg. Размять вилкой – и имеете натуральный подсластитель без лишних слов. Это пюре идет в тесто для блинов, оладий, кексов, печенья, вафель – вместо части сахара и даже части жира, потому что банан дает влажность.

Также черные бананы идеальны для домашнего мороженого: взбить с йогуртом или молоком, бросили горсть ягод или орехов – и в морозилку.

Из банана также можно сделать соус к каше или сырникам: на сковородке разогреть немного масла, положить банановое пюре, добавили щепотку соли, каплю лимонного сока – и получили густую карамельную подливу.

Если бананы уже совсем мягкие – нарежьте кружочками, заморозьте, сложите в пакет – замечательный запас для быстрых десертов и напитков.

Какие рецепты попробовать?