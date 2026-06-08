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8 июня, 22:30
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Даже панакота не такая вкусная: как сделать популярный пирог с клубникой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Всегда стоит иметь в холодильнике что-то вкусное и сладкое. Например, аппетитный пирог с клубникой!

Пирог с клубникой может подарить много удовольствия и не заставить падать с ног от усталости. Это тот случай, когда к рецепту точно захочется возвращаться снова, рассказывает портал Ania gotuje.

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Как приготовить пирог с клубникой?

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 2 стакана муки;
– 200 граммов сливочного масла; 
– 5 яиц;
– примерно 3/4 стакана сахара;
– 170 граммов 2 чайные ложки разрыхлителя 800 г клубники

Этот пирог станет вашим любимым / Фото Ania gotuje

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Миксером на высокой скорости несколько минут взбивайте пять яиц с 170 – 180 граммами сахарной пудры до образования пышной светлой массы и полного растворения сахара.
  3. Тонкой струйкой влейте 200 граммов растопленного и охлажденного сливочного масла (или растительного масла), продолжая взбивание.
  4. По желанию добавьте несколько капель кондитерского ароматизатора.
  5. Выключите миксер, всыпьте 320 граммов муки с разрыхлителем и аккуратно вымешайте тесто лопаткой.
  6. Переложите массу в форму размером около 24 сантиметров, дно которой застелено пергаментом, а бортики смазаны маслом и присыпаны сухарями.
  7. Сверху плотно разложите промытую и обсушенную свежую клубнику, не вдавливая ее в тесто.
  8. Выпекайте пирог на средней полке ориентировочно 45 – 50 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.
  9. Готовую выпечку охлаждайте в полуоткрытой духовке, после чего достаньте из формы и притрусите сахарной пудрой.

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