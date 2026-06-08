Даже панакота не такая вкусная: как сделать популярный пирог с клубникой

Всегда стоит иметь в холодильнике что-то вкусное и сладкое. Например, аппетитный пирог с клубникой!

Пирог с клубникой может подарить много удовольствия и не заставить падать с ног от усталости. Это тот случай, когда к рецепту точно захочется возвращаться снова, рассказывает портал Ania gotuje.

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Как приготовить пирог с клубникой?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 стакана муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 5 яиц;

– примерно 3/4 стакана сахара;

– 170 граммов 2 чайные ложки разрыхлителя 800 г клубники

Этот пирог станет вашим любимым / Фото Ania gotuje

Приготовление: