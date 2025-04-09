Любимый дуэт вкусов на всю семью: легкий киш с ветчиной и сыром
Этот киш – настоящий подарок для хозяек. Готовить его очень легко, а сочетание ветчины и сыра никого не оставит равнодушным.
Киш с ветчиной и сыром – это роскошная возможность вкусно накормить всю семью, не прилагая много усилий. 24 Канал предлагает обязательно сохранить рецепт портала "Канапулька", ведь вам непременно захочется повторить это еще не раз.
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Рецепт киша с ветчиной и сыром
- Время: 1 час 5 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– готовое замороженное тесто для пирога;
– 5 яиц;
– 1/2 стакана жирных сливок;
– 1 стакан нарезанной ветчины;
– 1 стакан тертого сыра чеддер;
– 1/4 стакана нарезанного зеленого лука;
– 2 чайные ложки измельченной свежей петрушки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 230 градусов.
В корже делаем проколы и запекаем 10 минут.
Тем временем в глубокой миске взбиваем яйца. Вливаем сливки, добавляем измельченную ветчину, натертый твердый сыр, нарезанный зеленый лук, измельченную петрушку, а также соль и молотый перец по вашему вкусу.
Тщательно перемешайте подготовленную смесь до равномерного распределения всех компонентов.
Разместите охлажденный корж для киша на противне и аккуратно вылейте начинку внутрь, равномерно ее распределите.
Накройте киш листом фольги, следя за тем, чтобы она не контактировала с начинкой, во избежание прилипания.
Запекайте блюдо в разогретой духовке в течение 50 минут, пока яичная масса полностью не загустеет.
После этого осторожно снимите фольгу выпекайте еще 5 минут, чтобы верх киша приобрел аппетитный золотистый оттенок.
Приятного аппетита!
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