Кіш з шинкою та сиром – це розкішна нагода смачно нагодувати усю сім'ю, не докладаючи багато зусиль. 24 Канал пропонує обов'язково зберегти рецепт порталу "Канапулька", адже вам неодмінно захочеться повторити це ще не раз.

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Рецепт кіша з шинкою та сиром

Час : 1 година 5 хвилин

: 1 година 5 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– готове заморожене тісто для пирога;

– 5 яєць;

– 1/2 склянки жирних вершків;

– 1 склянка нарізаної шинки;

– 1 склянка тертого сиру чеддер;

– 1/4 склянки нарізаної зеленої цибулі;

– 2 чайні ложки подрібненої свіжої петрушки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 230 градусів. В коржі робимо проколи і запікаємо 10 хвилин. Тим часом у глибокій мисці збиваємо яйця. Вливаємо вершки, додаємо подрібнену шинку, натертий твердий сир, нарізану зелену цибулю, подрібнену петрушку, а також сіль та мелений перець за вашим смаком. Ретельно перемішайте підготовлену суміш до рівномірного розподілу всіх компонентів. Розмістіть охолоджений корж для кіша на листі та акуратно вилийте начинку всередину, рівномірно її розподіліть. Накрийте кіш листом фольги, слідкуючи за тим, щоб вона не контактувала з начинкою, щоб уникнути прилипання. Запікайте страву в розігрітій духовці протягом 50 хвилин, доки яєчна маса повністю не загусне. Після цього обережно зніміть фольгу випікайте ще 5 хвилин, щоб верх кіша набув апетитного золотистого відтінку.

Смачного!

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