Киш с ветчиной и сыром – это роскошная возможность вкусно накормить всю семью, не прилагая много усилий. 24 Канал предлагает обязательно сохранить рецепт портала "Канапулька", ведь вам непременно захочется повторить это еще не раз.

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Рецепт киша с ветчиной и сыром

Время : 1 час 5 минут

: 1 час 5 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– готовое замороженное тесто для пирога;

– 5 яиц;

– 1/2 стакана жирных сливок;

– 1 стакан нарезанной ветчины;

– 1 стакан тертого сыра чеддер;

– 1/4 стакана нарезанного зеленого лука;

– 2 чайные ложки измельченной свежей петрушки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 230 градусов. В корже делаем проколы и запекаем 10 минут. Тем временем в глубокой миске взбиваем яйца. Вливаем сливки, добавляем измельченную ветчину, натертый твердый сыр, нарезанный зеленый лук, измельченную петрушку, а также соль и молотый перец по вашему вкусу. Тщательно перемешайте подготовленную смесь до равномерного распределения всех компонентов. Разместите охлажденный корж для киша на противне и аккуратно вылейте начинку внутрь, равномерно ее распределите. Накройте киш листом фольги, следя за тем, чтобы она не контактировала с начинкой, во избежание прилипания. Запекайте блюдо в разогретой духовке в течение 50 минут, пока яичная масса полностью не загустеет. После этого осторожно снимите фольгу выпекайте еще 5 минут, чтобы верх киша приобрел аппетитный золотистый оттенок.

Приятного аппетита!

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