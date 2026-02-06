Красивый пляцок из блокнота без затрат и усилий: подготовьтесь к наслаждению на выходных

Уже скоро выходные, а значит, надо позаботиться, чтобы в холодильнике было что-то вкусненькое. Этот пирог станет отличным решением, к которому захочется возвращаться.

Пироги с вишнями – это всегда об особом зимнем настроении и незабываемых мгновениях наслаждения. Достаточно приложить совсем немного старания, чтобы в вашем холодильнике оказалась большая порция хорошего настроения, рассказывает портал "Калинка".

К теме Школьное печенье "персики" показали в "Бриджертонах": как его сделать дома

Как сделать пляцок с вишнями?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

коржи:

– 8 яиц;

– 250 граммов сахара;

– 600 граммов муки;

– 500 граммов сметаны;

– 2 столовые ложки пищевого аммония;

– 2 столовые ложки какао;

крем:

– 800 граммов жирной сметаны;

– 100 граммов сахарной пудры;

– вишни, дополнительного чернослив или орехи.

Пляцки с вишнями всегда незабываемые / Фото "Бутылка"

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до образования густой и высокой пены. В отдельной емкости соедините сметану с аммонием и осторожно введите эту смесь в яичную массу. После легкого перемешивания всыпьте муку и вымесите однородное тесто. Полученную массу разделите пополам, добавив к одной части какао. Выпекайте два отдельных коржа в разогретой до 180°C духовке в течение 20 – 25 минут. Когда выпечка полностью остынет, разделите каждый корж на несколько более тонких слоев (например, разрезав каждый сначала пополам, а затем еще раз, чтобы получить по четыре заготовки каждого цвета). Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Если консистенция слишком жидкая, воспользуйтесь специальным загустителем. Соберите торт, чередуя цвета коржей, щедро смазывая каждый слой кремом и добавляя внутрь сочные вишни.

Как избежать неприятного запаха аммония?

Едкий запах аммония может испортить даже самую лучшую выпечку и потерять много стараний. Это можно легко предотвратить, не используя лишних ингредиентов, рассказывает Beszamel.

Просто дайте коржам хорошо остыть перед тем, как разрезать и смазывать их кремом. Кроме того, вишни лучше предварительно откинуть на дуршлаг, чтобы лишний сок не сделал торт слишком мокрым.

Что еще вкусного приготовить?