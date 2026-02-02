Укр Рус
2 февраля, 10:45
Ленивые пирожки с яблоками покоряют всех: рецепт зимнего лакомства, с которым справится и ребенок

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Ленивые пирожки с яблоками готовятся быстро: замешиваем тесто, добавляем начинку и жарим.
  • Основные ингредиенты: мука, молоко, яйцо, сахар, разрыхлитель, яблоки, сметана и ванильный сахар.

Пирожки –это всегда об особой домашней атмосфере уюта и тепла. Это лакомство можно приготовить без затрат времени –было бы только желание.

Пирожки с яблоками – это легко, быстро и невероятно вкусно. замешиваем тесто ложкой, добавляем начинку, быстро жарим и наслаждаемся коротким отдыхом с рецептом портала Shuba.

Как приготовить ленивые пирожки с яблоками?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 350 граммов муки;
– 50 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 60 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яблока;
– 200 граммов сметаны;
– 10 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
посыпка: 
– 50 граммов сахара;
– 10 граммов молотой корицы.

Большая порция удовольствия / Скриншот из видео "Бабушкины советы"

Приготовление:

  1. В глубокую миску вбейте яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли, тщательно перемешайте венчиком.
  2. Влейте сметану и молоко, снова хорошо взбейте.
  3. Всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем и замесите гладкое тесто венчиком или ложкой.
  4. Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками.
  5. Добавьте фрукты в тесто и осторожно перемешайте.
  6. Смажьте руки маслом, отщипывайте небольшие порции теста и сформируйте овальные пирожки одинакового размера.
  7. На сковороде разогрейте масло и пожарьте пирожки на среднем огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  8. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце.
  9. В миске смешайте сахар с корицей и обваляйте в этой смеси еще теплые пирожки.

Какие яблоки выбрать на пирожки?

Начинка для пирожков должна быть не только вкусной, но и эстетически привлекательной. Если неправильно выбрать яблоки, то в результате получите бесформенную массу, рассказывает портал Pysznosci.

Первым делом ищите кислые или кисло-сладкие сорта с плотной мякотью. Кислинка – обязательное условие, потому что при запекании с сахаром она дает тот самый богатый, сбалансированный вкус.

Лучшим выбором для выпечки уже много лет остается "Семеренко" (зеленые крепкие яблоки с крапинками) или "Антоновка". Они не разлазятся в кашу, а становятся нежными, сохраняя форму кусочков. Также для пирожков прекрасно подойдут "Гренни Смит" или "Джонаголд".

