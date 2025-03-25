Вкусная визитка Волыни: готовим легендарные токмачи – лучшие пирожки с картошкой

Если вы любите пирожки с картошкой – то этот рецепт точно придется вам по вкусу. Поверьте, визитной карточкой Волыни какое-либо блюдо стать просто не смогло бы.

Ингредиенты для токмачей нужны самые простые, а результат получается просто фантастическим. Вам даже не нужна мука – естественное сочетание компонентов сработает на "отлично", рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".

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Рецепт токмачей

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 400 граммов фасоли;

– 2 репчатые луковицы;

– сало – по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите замоченную фасоль до готовности. Очищенный картофель также сварите в подсоленной воде до мягкости. Нарезанный кубиками лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Для токмачей со шкварками сначала вытопите сало, обжарив шкварки, а затем на этом жире обжарьте лук. Сваренную фасоль и картофель измельчите толкушкой или блендером, добавьте соль, перец и хорошо перемешайте. Сформируйте пирожки из картофельно-фасолевой массы. Выложите пирожки на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!

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