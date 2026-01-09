Казацкие пирожки, которые не черствеют: рецепт, что передается поколениями

Есть блюда, рецепты которых хозяйки берегут особенно ревностно. Казацкие пирожки точно один из основных пунктов этого перечня.

Жареные пирожки – это отголосок детства, который всегда рады видеть на столе. Если есть желание – начинку можно использовать мясную, но и с горохом они получаются вкусными и сытными, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как приготовить казацкие пирожки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 миллилитров кефира;

– 2 желтка;

– 2 столовые ложки масла;

– 2 столовые ложки водки;

– 16 граммов разрыхлителя;

– 10 граммов мокрых дрожжей;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– мука – по ситуации (тесто должно быть мягким, но его надо будет раскатывать);

– масло для жарки.

Любимые пирожки / Фото food.net.ua

Приготовление:

Соедините все ингредиенты в миске и постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Накройте тесто полотенцем и дайте ему немного постоять. Раскатайте тесто в пласт и вырежьте кружочки с помощью большого стакана. Выложите начинку, слепите пирожки и крепко защипните края. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте пирожки до золотистой корочки с обеих сторон.

Обязательно ли добавлять в тесто алкоголь?

Алкоголь в рецепте может обеспокоить, но не стоит переживать. Единственная его роль – тесто не будет впитывать масло при жарке, рассказывает Haps.

Во время жарки водка испарится, поэтому спокойно давайте пирожки детям. Этот прием опытных хозяек еще никогда никого не подводил.

