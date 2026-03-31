Тесто "600" дает идеальный результат: рецепт "правильных пирожков", которые не черствеют
- Рецепт "правильных пирожков" предусматривает использование теплого молока, живых дрожжей, сахара, соли, яиц, масла, муки и разрыхлителя.
- Молоко в тесте можно заменить на теплую воду для более легкой структуры, а для дополнительной нежности стоит добавить ложку масла или немного больше масла.
Пирожки редко готовят "на один раз". Если уж замешивать тесто, то обычно сразу с расчетом, что часть пойдет еще горячей со стола, но хоть несколько сохранится и на потом.
Именно поэтому хороший рецепт теста здесь решает почти все, сообщает "Господинька". Чтобы оно не было тяжелым, не пересыхало после духовки и оставалось мягким даже на следующий день, важен не только состав, но и сам способ замешивания.
Как приготовить "Правильные пирожки"?
- Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 миллилитров теплого молока;
– 30 граммов сахара;
– 20 граммов живых дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 яйца;
– 80 миллилитров растительного масла;
– 500 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– отварной картофель;
– жареные грибы с луком;
– 1 яичный желток;
– 1 столовая ложка молока.
Вкус, который захочется повторить / Фото unsplash
Приготовление:
- Теплое молоко смешайте с сахаром и дрожжами.
- Затем добавьте соль, яйца и масло, все перемешайте. Частями просейте муку вместе с разрыхлителем и замесите тесто руками.
- Переложите его в миску, смазанную маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час. Для начинки отваренный картофель превратите в пюре.
- Грибы обжарьте с луком, после чего смешайте с картофелем.
- Тесто поделите на кусочки и сформируйте шарики, накройте их пищевой пленкой. Из шариков раскатайте лепешки, выложите начинку и сформируйте пирожки, хорошо защипывая края.
- Переложите их на противень для выпекания, застеленный пергаментом.
- Смажьте взбитым желтком с молоком и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут.
Что можно влить в тесто вместо молока?
Если заменить молоко на воду, тесто получается легче, пишет Fifth. Оно быстрее подходит, дрожжи работают активнее, а сама структура часто становится более ровной. Особенно это заметно в простом домашнем тесте, где важно, чтобы пирожки хорошо поднялись и не были слишком плотными. Молоко, наоборот, добавляет мягкости, но в то же время делает тесто немного более насыщенным и даже тяжелее, если его много.
Заменять нужно без сложных пересчетов – в том же количестве. Если в рецепте указано 250 миллилитров молока, берут 250 миллилитров теплой воды. Единственное правило – вода должна быть не горячей, а приятно теплой, чтобы дрожжи не потеряли активность. Иногда к воде добавляют ложку масла или чуть больше масла, потому что молоко все же дает тесту дополнительную нежность, и этот баланс стоит компенсировать.
