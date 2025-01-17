Кто не попробует – требует рецепт: видеорецепт пляцка "Атаман" от Лилии Цвит

Этот пирог станет настоящим украшением любого стола. "Атаман" сочетает нежные кремы, шоколадные коржи и насыщенный вкус мака.

Это идеальный десерт для тех, кто любит особые сладости. Как приготовить это лакомство без лишних усилий рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб Лилии Цвит.

Интересно Не только для текстуры: зачем ставить тесто в холодильник

Пирог "Атаман"

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

Для шоколадного коржа:

– 300 граммов муки;

– 40 граммов какао;

– 1 чайная ложка соды;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 350 миллилитров кефира;

– 1 пакетик ванильного сахара.

Для макового коржа:

– 90 граммов мака;

– 3 желтка;

– 90 граммов масла;

– 30 граммов панировочных сухарей;

– 6 белков;

– 90 граммов сахара;

– 30 граммов муки.

Для кокосового крема:

– 300 миллилитров молока;

– 70 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 30 граммов манки;

– 100 граммов кокосовой стружки;

– 200 граммов масла.

Для прослойки со сгущенным молоком:

– 500 граммов вареной сгущенки;

– 300 граммов масла;

– 300 граммов печенья "К кофе";

– 300 граммов арахиса;

– 1 чайная ложка водки;

– 1 чайная ложка кофе.

Приготовление:

Сначала приготовьте шоколадные коржи. Для этого смешайте муку, какао, соду и тщательно перемешайте все сухие ингредиенты. В отдельной миске соедините яйца, сахар, ванильный сахар и кефир, после чего взбейте миксером до однородности. Соедините жидкую массу с сухой, замешивая тесто на низкой скорости миксера, пока оно не станет однородным. Разделите тесто на две равные части, поскольку нужно будет выпекать два одинаковых коржа. Выпекайте каждый корж в форме, застеленной пергаментом, при температуре 170 градусов в течение примерно 20 минут. Для макового коржа используйте перемолотый мак. Залейте мак кипятком, проварите несколько минут, после чего охладите. Добавьте к маковой массе желтки и тщательно перемешайте. Затем добавьте растопленное сливочное масло, панировочные сухари и оставьте смесь на 10 минут. Для приготовления крема взбейте белки с сахаром до пышной устойчивой массы. К маковой массы добавьте муку и хорошо перемешайте. Осторожно добавьте взбитые белки, перемешивая движениями снизу вверх, чтобы сохранить легкость массы. Выложите маковое тесто в форму того же размера, что и для шоколадных коржей, застеленную пергаментом. Выпекайте при температуре 170 градусов в течение 30 минут. Для прослойки со сгущенкой взбейте сливочное масло со сгущенкой. И масло, и сгущенное молоко должны быть комнатной температуры. В конце добавьте растворенный в водке кофе и снова взбейте до однородности. Добавьте к крему измельченный жареный арахис и измельченное печенье, перемешайте. Когда все компоненты готовы, начинайте складывать пирог. На первый шоколадный корж выложите прослойку со сгущенным молоком, равномерно распределяя и хорошо утрамбовывая. Сверху положите маковый корж. На маковый корж выложите кокосовый крем, равномерно распределяя. Накройте вторым шоколадным коржом, полейте его растопленным шоколадом и посыпьте измельченным арахисом. Дайте пирогу настояться не менее 12 часов в прохладном месте.

Они такие вкусные: как приготовить настоящие вергуны.