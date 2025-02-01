Новый десерт для семейного застолья: видеорецепт пляцка "Гопак" от Лилии Цвит
Этот пляцок сочетает нежность сыра, аромат мака и легкость кокоса. Он не только красивый, но и удивительно вкусный.
Этот пляцок – идеальный выбор для семейного застолья или праздничного угощения. Как его приготовить рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ютуб канал Лилии Цвит.
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Рецепт пляцка "Гопак"
- Время: 3 часа (вместе с охлаждением);
- Порций: 10
Ингредиенты:
Тесто:
– 300 граммов муки;
– 40 граммов какао;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 4 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 100 миллилитров молока.
Творожная масса:
– 900 граммов творога;
– 200 граммов сахара;
– 2 пакетика ванильного сахара;
– 4 яйца;
– 80 граммов крахмала;
– 1 чайная ложка лимонной цедры.
Кокосовая масса:
– 200 граммов кокосовой стружки;
– 4 столовые ложки сахара;
– 400 миллилитров молока;
– 1 белок.
Маковая масса:
– 200 граммов мака;
– 2 желтка;
– 3 столовые ложки сахара;
– 50 граммов масла;
– 100 граммов грецких орехов.
Крем:
– 300 граммов масла;
– 300 граммов вареного сгущенного молока;
– 1 чайная ложка растворимого кофе;
– 1 чайная ложка водки.
Приготовление:
- Для теста взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте молоко, масло, перемешайте. Отдельно смешайте муку, какао и разрыхлитель, постепенно всыпьте в яичную массу, размешивая до однородности.
- Творог протрите через сито или взбейте блендером. Добавьте сахар, ванильный сахар, яйца, крахмал и цедру, хорошо перемешайте до однородности.
- Молоко нагрейте, добавьте сахар и кокосовую стружку, варите на маленьком огне до загустения. Охладите, вмешайте взбитый белок.
- Мак запарьте кипятком, оставьте на пятнадцать минут, отцедите и смолоть. Добавьте сахар, желтки, растопленное масло, измельченные орехи, хорошо перемешайте.
- Дно формы застелите пергаментом. Вылейте тесто, сверху выложите творожную, маковую и кокосовую массы хаотичными ложками.
- Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 50 – 60 минут. Готовый корж полностью охладите.
- Масло взбейте до пышности, постепенно добавляйте сгущенное молоко, растворимый кофе и водку, продолжая взбивать до однородности.
- Охлажденный пирог разрежьте вдоль на две части, смажьте кремом, сложите и сверху также покройте кремом.
- Оставьте в холодильнике на три-четыре часа для стабилизации.
Вы должны его попробовать: невероятный десерт с маком.