Новый десерт для семейного застолья: видеорецепт пляцка "Гопак" от Лилии Цвит

Этот пляцок сочетает нежность сыра, аромат мака и легкость кокоса. Он не только красивый, но и удивительно вкусный.

Этот пляцок – идеальный выбор для семейного застолья или праздничного угощения. Как его приготовить рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ютуб канал Лилии Цвит. Интересно Подайте его раз – и все будут напрашиваться в гости: десерт "Зебра" за считанные минуты Рецепт пляцка "Гопак" Время : 3 часа (вместе с охлаждением);

: 3 часа (вместе с охлаждением); Порций: 10 Ингредиенты:

Тесто:

– 300 граммов муки;

– 40 граммов какао;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 4 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 100 миллилитров молока.

Творожная масса:

– 900 граммов творога;

– 200 граммов сахара;

– 2 пакетика ванильного сахара;

– 4 яйца;

– 80 граммов крахмала;

– 1 чайная ложка лимонной цедры.

Кокосовая масса:

– 200 граммов кокосовой стружки;

– 4 столовые ложки сахара;

– 400 миллилитров молока;

– 1 белок.

Маковая масса:

– 200 граммов мака;

– 2 желтка;

– 3 столовые ложки сахара;

– 50 граммов масла;

– 100 граммов грецких орехов.

Крем:

– 300 граммов масла;

– 300 граммов вареного сгущенного молока;

– 1 чайная ложка растворимого кофе;

– 1 чайная ложка водки. Приготовление: Для теста взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте молоко, масло, перемешайте. Отдельно смешайте муку, какао и разрыхлитель, постепенно всыпьте в яичную массу, размешивая до однородности. Творог протрите через сито или взбейте блендером. Добавьте сахар, ванильный сахар, яйца, крахмал и цедру, хорошо перемешайте до однородности. Молоко нагрейте, добавьте сахар и кокосовую стружку, варите на маленьком огне до загустения. Охладите, вмешайте взбитый белок. Мак запарьте кипятком, оставьте на пятнадцать минут, отцедите и смолоть. Добавьте сахар, желтки, растопленное масло, измельченные орехи, хорошо перемешайте. Дно формы застелите пергаментом. Вылейте тесто, сверху выложите творожную, маковую и кокосовую массы хаотичными ложками. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 50 – 60 минут. Готовый корж полностью охладите. Масло взбейте до пышности, постепенно добавляйте сгущенное молоко, растворимый кофе и водку, продолжая взбивать до однородности. Охлажденный пирог разрежьте вдоль на две части, смажьте кремом, сложите и сверху также покройте кремом. Оставьте в холодильнике на три-четыре часа для стабилизации. Вы должны его попробовать: невероятный десерт с маком.