Почему к клубничному варенью стоит добавить шампанское: этот секрет станет вашей суперсилой

Клубничное варенье – это заготовка, которую стоит иметь в запасе каждому. А с этим секретом оно будет просто сказочным!

Это клубничное варенье с добавлением шампанского – изящная альтернатива традиционным домашним заготовкам, которая станет идеальным дополнением к разнообразной выпечке. Оно безупречно подойдет как сочная начинка для бисквитных тортов, порционных кексов или нежных пирожных, советует The Floral apron.

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Как приготовить клубничное варенье с шампанским?

Ингредиенты:

– 1 килограмм почищенной клубники;

– 800 граммов сахара;

– 200 миллилитров шампанского или игристого вина;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 пакетик желфикса или пектина.

Неожиданный секрет вашего варенья / Фото Pixabay

Приготовление: