Это клубничное варенье с добавлением шампанского – изящная альтернатива традиционным домашним заготовкам, которая станет идеальным дополнением к разнообразной выпечке. Оно безупречно подойдет как сочная начинка для бисквитных тортов, порционных кексов или нежных пирожных, советует The Floral apron.

Читайте также Этот трюк сохраняет клубнику свежей неделями: храните ее только таким методом

Как приготовить клубничное варенье с шампанским?

Ингредиенты:
– 1 килограмм почищенной клубники;
– 800 граммов сахара;
– 200 миллилитров шампанского или игристого вина;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 пакетик желфикса или пектина.

Google Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google Добавить

Неожиданный секрет вашего варенья / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Для приготовления варенья нарежьте помытую и обсушенную клубнику небольшими кусочками, по желанию слегка разомните часть ягод вилкой.
  2. Затем переложите их в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром, добавьте лимонный сок, влейте первую половину шампанского и оставьте массу на 1 – 2 часа при комнатной температуре до выделения сока.
  3. Поставьте емкость на средний огонь, доведите до кипения и варите, помешивая и снимая пену, в течение 5 – 7 минут с добавлением пектина.
  4. За минуту до завершения процесса влейте оставшееся игристое вино для сохранения аромата, осторожно перемешайте и сразу разлейте горячее варенье в простерилизованные банки,
  5. Плотно закрутите крышки, переверните вверх дном и оставьте под одеялом до полного остывания.