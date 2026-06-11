Это клубничное варенье с добавлением шампанского – изящная альтернатива традиционным домашним заготовкам, которая станет идеальным дополнением к разнообразной выпечке. Оно безупречно подойдет как сочная начинка для бисквитных тортов, порционных кексов или нежных пирожных, советует The Floral apron.
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Как приготовить клубничное варенье с шампанским?
Ингредиенты:
– 1 килограмм почищенной клубники;
– 800 граммов сахара;
– 200 миллилитров шампанского или игристого вина;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 пакетик желфикса или пектина.
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Неожиданный секрет вашего варенья / Фото Pixabay
Приготовление:
- Для приготовления варенья нарежьте помытую и обсушенную клубнику небольшими кусочками, по желанию слегка разомните часть ягод вилкой.
- Затем переложите их в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром, добавьте лимонный сок, влейте первую половину шампанского и оставьте массу на 1 – 2 часа при комнатной температуре до выделения сока.
- Поставьте емкость на средний огонь, доведите до кипения и варите, помешивая и снимая пену, в течение 5 – 7 минут с добавлением пектина.
- За минуту до завершения процесса влейте оставшееся игристое вино для сохранения аромата, осторожно перемешайте и сразу разлейте горячее варенье в простерилизованные банки,
- Плотно закрутите крышки, переверните вверх дном и оставьте под одеялом до полного остывания.