Це полуничне варення з додаванням шампанського – витончена альтернатива традиційним домашнім заготівлям, яка стане ідеальним доповненням до різноманітної випічки. Воно бездоганно підійде як соковита начинка для бісквітних тортів, порційних кексів чи ніжних тістечок, радить The Floral apron.
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Як приготувати полуничне варення з шампанським?
Інгредієнти:
– 1 кілограм почищеної полуниці;
– 800 грамів цукру;
– 200 мілілітрів шампанського або ігристого вина;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 1 пакетик желфіксу або пектину.
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Несподіваний секрет вашого варення / Фото Pixabay
Приготування:
- Для приготування варення наріжте помиту й обсушену полуницю невеликими шматочками, за бажанням злегка розімніть частину ягід вилкою.
- Потім перекладіть їх у каструлю з товстим дном, засипте цукром, додайте лимонний сік, влийте першу половину шампанського і залиште масу на 1 – 2 години при кімнатній температурі до виділення соку.
- Поставте ємність на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть, помішуючи й знімаючи піну, протягом 5 – 7 хвилин із додаванням пектину.
- За хвилину до завершення процесу влийте решту ігристого вина для збереження аромату, обережно перемішайте і відразу розлийте гаряче варення в простерилізовані банки,
- Щільно закрутіть кришки, переверніть догори дном і залиште під ковдрою до повного охолодження.