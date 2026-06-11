Це полуничне варення з додаванням шампанського – витончена альтернатива традиційним домашнім заготівлям, яка стане ідеальним доповненням до різноманітної випічки. Воно бездоганно підійде як соковита начинка для бісквітних тортів, порційних кексів чи ніжних тістечок, радить The Floral apron.

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Як приготувати полуничне варення з шампанським?

Інгредієнти:

– 1 кілограм почищеної полуниці;

– 800 грамів цукру;

– 200 мілілітрів шампанського або ігристого вина;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 пакетик желфіксу або пектину.

Несподіваний секрет вашого варення / Фото Pixabay

Приготування: