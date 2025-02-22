Идеальное завершение выходного: как приготовить бургер на ужин – полезный рецепт
Сочный бургер станет идеальным дополнением к короткому отдыху и украсит вечер выходного дня. Как бы вы не проводили это время он в любом случае будет желанным.
Бургер станет как отличным дополнением к семейным посиделкам, так и вкусным лейтмотивом к любимому сериалу. Красота классического рецепта в том, что каждый может усовершенствовать его на свой вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".
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Рецепт классического бургера
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 булочки для бургера;
– 4 говяжьи котлеты;
– 4 больших листа салата;
– 4 слайса сыра;
– 1 помидор;
– 2 маринованных огурца;
– 4 столовые ложки кетчупа.
Приготовление:
- Нарежьте томат и огурец кружочками толщиной 0,7 – 1 сантиметр. Просушите зелень салата после мытья.
- Разрежьте булочку для бургера пополам и поджарьте на сухой сковородке или гриле, срезом вниз.
- Поджаривайте булочку параллельно с жаркой котлеты для бургера на другой сковороде, чтобы булочка оставалась теплой во время сборки бургера.
- Разогрейте сковороду с толстым дном на сильном огне. Положите котлету на горячую сухую сковороду и обжаривайте по 2 – 3 минуты с каждой стороны до образования аппетитной корочки.
- Под конец жарки положите слайс сыра на котлету и выключите огонь.
- Смажьте обе половинки поджаренной булочки кетчупом.
- Положите на нижнюю половинку булочки жареную котлету с сыром, кружок помидора, кружочек маринованного огурца и листок салата, накройте второй половинкой булочки.
Вкусного!
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