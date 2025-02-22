Идеальное завершение выходного: как приготовить бургер на ужин – полезный рецепт

Сочный бургер станет идеальным дополнением к короткому отдыху и украсит вечер выходного дня. Как бы вы не проводили это время он в любом случае будет желанным.

Бургер станет как отличным дополнением к семейным посиделкам, так и вкусным лейтмотивом к любимому сериалу. Красота классического рецепта в том, что каждый может усовершенствовать его на свой вкус, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба". Читайте также Все только и будут спрашивать, где вы ее заказали: готовим домашнюю пиццу, которую не отличить от купленной Рецепт классического бургера Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 булочки для бургера;

– 4 говяжьи котлеты;

– 4 больших листа салата;

– 4 слайса сыра;

– 1 помидор;

– 2 маринованных огурца;

– 4 столовые ложки кетчупа. Приготовление: Нарежьте томат и огурец кружочками толщиной 0,7 – 1 сантиметр. Просушите зелень салата после мытья. Разрежьте булочку для бургера пополам и поджарьте на сухой сковородке или гриле, срезом вниз. Поджаривайте булочку параллельно с жаркой котлеты для бургера на другой сковороде, чтобы булочка оставалась теплой во время сборки бургера. Разогрейте сковороду с толстым дном на сильном огне. Положите котлету на горячую сухую сковороду и обжаривайте по 2 – 3 минуты с каждой стороны до образования аппетитной корочки. Под конец жарки положите слайс сыра на котлету и выключите огонь. Смажьте обе половинки поджаренной булочки кетчупом. Положите на нижнюю половинку булочки жареную котлету с сыром, кружок помидора, кружочек маринованного огурца и листок салата, накройте второй половинкой булочки. Вкусного! И не надо лаборатории: как легко в домашних условиях отличить хорошее сливочное масло от подделки.