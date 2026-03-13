13 марта, 20:30
Без долгого замешивания – а выглядит как с витрины: рецепт "Польского" печенья с кокосом

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт "Польского" печенья с кокосом не требует долгого вымешивания, а готовое печенье получается мягким внутри.
  • Для приготовления нужно совместить светлое и шоколадное тесто, украшенное кокосовой стружкой, и выпекать 20 минут при 180 градусах.

Название этого печенья звучит просто, но вид у него совсем не обыденный. Сочетание светлого и шоколадного теста создает выразительный рисунок, а сверху все украшает кокосовая стружка.

Отдельное преимущество рецепта – тесто не требует долгого вымешивания или сложной подготовки, пишет Smachnenke. Все делается быстро, а готовое печенье получается мягким внутри и аккуратным после нарезки.

К теме За копейки, а вкус как из детства: как испечь печенье "Язычки" на майонезе 

Как приготовить кокосовое печенье?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 3 яйца; 
– 1/4 чайной ложки соли; 
– 1 чайная ложка ванильного сахара; 
– 100 граммов сахара; 
– 30 граммов растопленного сливочного масла; 
– 70 миллилитров растительного масла; 
– 300 – 320 граммов пшеничной муки; 
– 1 чайная ложка разрыхлителя; 
– 20 граммов какао; 
– 2 – 3 чайные ложки молока; 
– 2 – 3 столовые ложки меда; 
– кокосовая стружка по вкусу.

Вкусное и простое лакомство к чаю / Коллаж 24 Канала

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с солью, ванильным сахаром и сахаром до однородной массы. Добавьте растопленное сливочное и растительное масло, после чего еще раз хорошо перемешайте. Отдельно соедините муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте сухую смесь в яичную массу и замесите мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Разделите его на две равные части. Одну из них еще раз поделите пополам. Ко второй части добавьте какао и молоко, тщательно вымесите до однородности, чтобы получилось шоколадное тесто, а затем также поделите его на две части. Одну часть светлого теста выложите на пергамент и руками или скалкой сформируйте прямоугольный пласт. Сверху положите часть шоколадного теста и раскатайте до одинаковой толщины. Так же подготовьте вторую заготовку из оставшегося теста. Раскатывайте пласты толщиной примерно 1 сантиметр, не прижимая тесто слишком сильно. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, пока поверхность слегка не подрумянится. Только достанете печенье из духовки, сразу смажьте его медом и посыпьте кокосовой стружкой. Дайте немного остыть, а затем нарежьте ромбами или небольшими кусочками.

Что такое кокосовая стружка?

Кокосовая стружка – это высушенная и мелко измельченная мякоть спелого кокоса, сообщает Банка специй. Ее широко используют в кулинарии, особенно в выпечке и десертах.

Сружку получают из белой части плода: сначала мякоть перетирают, затем высушивают при высокой температуре, а дальше просеивают, чтобы получить равномерную структуру. Именно благодаря такой обработке кокосовая стружка приобретает привычный вид и хорошо подходит для различных блюд.

Ее добавляют в кремы, тесто, конфеты, печенье и другие сладости, где она придает характерный вкус и аромат. Это простой, но очень узнаваемый ингредиент, который давно стал привычным в домашней и профессиональной кулинарии.

Что вкусненького приготовить?