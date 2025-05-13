Быстро, а главное бюджетно: вкусная сезонная закуска из помидоров

Летняя закуска с помидорами и сыром идеально подойдет как для праздничных встреч, так и для повседневного стола. Это блюдо первым исчезает со стола, поэтому сразу готовьте несколько порций.

Невероятное сочетание томатов и сыра не оставит гостей равнодушными. Рецептом помидоров под сыром делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Читайте также Эта закуска в слоеном тесте станет звездой стола: рецепт, который будут умолять все подруги Помидоры под сыром Время: 10 минут

10 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 5 помидоров;

– 200 граммов натертого сыра;

– 2 зубчика чеснока;

– 170 граммов майонеза;

– щепотка соли;

– щепотка черного перца;

– 2 веточки укропа. Приготовление: Помойте помидоры и нарежьте их кружочками. В посудине смешайте майонез, соль и перец.

На кружочки помидоров выложите майонезную смесь. Сверху притрусите их натертым сыром. На сыр положите маленькие веточки укропа или притрусите нарезанной петрушкой.

Выложите на тарелку помидоры и подавайте к столу. Тарелку можно застелить листьями салата, а на салат выложить помидоры. Приятного аппетита! Тоже вкусно: салат с редисом, ветчиной и сыром.