13 мая, 17:30
Быстро, а главное бюджетно: вкусная сезонная закуска из помидоров
Летняя закуска с помидорами и сыром идеально подойдет как для праздничных встреч, так и для повседневного стола. Это блюдо первым исчезает со стола, поэтому сразу готовьте несколько порций.
Невероятное сочетание томатов и сыра не оставит гостей равнодушными. Рецептом помидоров под сыром делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.
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Помидоры под сыром
- Время: 10 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 5 помидоров;
– 200 граммов натертого сыра;
– 2 зубчика чеснока;
– 170 граммов майонеза;
– щепотка соли;
– щепотка черного перца;
– 2 веточки укропа.
Приготовление:
- Помойте помидоры и нарежьте их кружочками. В посудине смешайте майонез, соль и перец.
- На кружочки помидоров выложите майонезную смесь. Сверху притрусите их натертым сыром. На сыр положите маленькие веточки укропа или притрусите нарезанной петрушкой.
- Выложите на тарелку помидоры и подавайте к столу. Тарелку можно застелить листьями салата, а на салат выложить помидоры.
Приятного аппетита!
Тоже вкусно: салат с редисом, ветчиной и сыром.