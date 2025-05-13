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13 мая, 17:30
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Быстро, а главное бюджетно: вкусная сезонная закуска из помидоров

Марта Касиянчук

Летняя закуска с помидорами и сыром идеально подойдет как для праздничных встреч, так и для повседневного стола. Это блюдо первым исчезает со стола, поэтому сразу готовьте несколько порций.

Невероятное сочетание томатов и сыра не оставит гостей равнодушными. Рецептом помидоров под сыром делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman.

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    Помидоры под сыром

    • Время: 10 минут
    • Порции: 6 – 8

    Ингредиенты:
    – 5 помидоров;
    – 200 граммов натертого сыра;
    – 2 зубчика чеснока;
    – 170 граммов майонеза;
    – щепотка соли;
    – щепотка черного перца;
    – 2 веточки укропа.

    Приготовление:

    1. Помойте помидоры и нарежьте их кружочками. В посудине смешайте майонез, соль и перец.
       
    2. На кружочки помидоров выложите майонезную смесь. Сверху притрусите их натертым сыром. На сыр положите маленькие веточки укропа или притрусите нарезанной петрушкой.
       
    3. Выложите на тарелку помидоры и подавайте к столу. Тарелку можно застелить листьями салата, а на салат выложить помидоры.

    Приятного аппетита!

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