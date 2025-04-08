Натуральное сливочное масло таким не будет: как различить подделку

В поисках настоящего сливочного масла обращать внимание лишь на изучение этикеток или ценовых показателей недостаточно. Для проверки продукта необходим более осознанный подход.

Чтобы убедиться, что продукт содержит исключительно молочные жиры, потребители могут использовать различные методы проверки. Какие именно рассказывает 24 Канал.

Читайте также Как распознать натуральные сосиски из мяса от химической подделки: запомните эти трюки

Как проверить качество сливочного масла дома

В простом методе оценки качества сливочного масла потребителям рекомендуется налить в стакан теплую воду, примерно 40 градусов по Цельсию, и добавить небольшой кусочек продукта. Если сливочное масло действительно натуральное, оно легко растворится, в результате чего вода будет напоминать разведенное молоко.

И наоборот, если продукт трудно растворяется, а на поверхности появляются маслянистые пятна, это свидетельствует о наличии немолочных жиров, что указывает на то, что сливочное масло может быть поддельным.

Есть еще несколько методов определения фальсификата – с помощью сковородки и йода, а также воздействия холода.

Положите его в морозилку хотя бы на час. Натуральное после заморозки можно нарезать, а ненатуральное начнет крошиться.



Как понять, натуральное ли сливочное масло / Фото Unsplash

Разогрейте сковородку и растопите на ней немного масла. Пипеткой капните на изделие несколько капель йода. Если на сковородке растоплен натуральный продукт, то ничего не изменится – йод будет такого же цвета, как и был, и просто постепенно исчезнет.



Другая ситуация возникнет, если масло сливочное ненатуральное – цвет йода станет серо-бурым.

К теме: как отличить сливочное масло от маргарина.