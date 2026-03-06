Обычные ингредиенты – а вкус такой насыщенный: как приготовить постную грибную подливу
- Грибная подлива готовится из сушеных белых грибов, лука, масла, муки, соли и перца, и подходит к картофелю или фасоли.
- Сушеные грибы следует хранить в плотно закрытой стеклянной или пластиковой банке без доступа к влаге, тепла и света.
Есть блюда, которые не требуют изысканных продуктов, но легко спасают обед. Грибная подлива как раз из этого перечня.
Сушеные грибы дают насыщенный аромат, а простая зажарка из муки создает густую текстуру соуса, пишет у себя на странице в Тикток Оksana_kretsul. Получается подлива, которая хорошо подходит к картофелю, фасоли или других постных блюд.
Как приготовить постную грибную подливу?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 50 граммов сушеных белых грибов;
– 1 луковица;
– оливковое или подсолнечное масло;
– соль;
– перец;
– 500–750 граммов воды;
– 40–50 граммов муки.
Делаем очень вкусную подливу из грибов: видео
Приготовление:
- Залейте сушеные грибы кипятком, накройте крышкой и оставьте на 20 минут.
- После этого слейте воду, снова залейте грибы кипятком – примерно 750 миллилитров – и варите 20–25 минут.
- Тем временем мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Отдельно на сковороде с толстым дном обжарьте муку, постоянно помешивая, чтобы она стала едва золотистой.
- Далее слейте воду с грибов: сами грибы переложите к луку, а грибной отвар небольшими порциями вливайте в муку, непрерывно помешивая. Затем посолите.
- Чтобы масса получилась без комочков, ее можно взбить венчиком или блендером.
- Грибы с луком щедро посолите и поперчите.
- Воду в соус добавляйте не всю сразу, а понемногу – так легче контролировать густоту. Чем больше жидкости, тем более жидким будет соус.
- Если использовали весь грибной отвар, а масса все равно остается слишком густой, долейте немного кипятка. Когда грибы с луком хорошо обжарятся, влейте к ним грибной соус и протушите все вместе.
Как хранить сушеные грибы?
Сушеные грибы лучше всего хранятся там, где нет влаги, тепла и света, пишет wikiHow. Именно эти факторы портят их быстрее всего.
Если поставить грибы в шкаф возле плиты или батареи, долго они не простоят. Лучше всего их держать в плотно закрытой стеклянной или пластиковой банке. Это значительно надежнее, чем пакет. В нем грибы могут отвести, заплесневеть, а иногда в них заводятся вредители. Когда сушеные грибы планируют держать дольше, до нескольких месяцев, их стоит положить в холодильник.
Перед приготовлением сушеные грибы необходимо залить теплой водой примерно на 30 минут. За это время они успевают размякнуть.
