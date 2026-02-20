Постный борщ, который поразит вкусом и сытностью: рецепт с фасолью, который надо иметь всем

Пост – это не причина отказываться от любимых блюд. Всегда можно найди выход, главное – немножко фантазии.

Борщ всегда будет оставаться любимым блюдом украинцев, поэтому даже в пост нужно поддерживать наше наследие. Как вкусно приготовить постный борщ с фасолью – рассказывает Cookpad.

Интересно Этот торт заставит забыть о других десертах: как приготовить знаменитый "Лебединый пух"

Как приготовить постный борщ?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов консервированной фасоли;

– 5 картофелин;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 свекла;

– 1/4 кочана капусты;

– 1 большой помидор;

– 2 литра воды;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 5 столовых ложек подсолнечного масла;

– 1 лавровый лист;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и зелень по вкусу.

Любимый борщ – это всегда хорошая идея / Фото vecteezy

Приготовление:

Подготовьте овощную базу: почистите морковь, картофель, свеклу, лук и чеснок, тщательно их промойте. С консервированной фасоли слейте лишний маринад. Измельчите картофель кубиками, а капусту превратите в тонкую соломку. Если капуста зимних сортов, закладывайте ее в кастрюлю одновременно с картофелем; молодую же лучше добавлять в конце приготовления, когда картофель уже станет мягким. Залейте овощи холодной водой, дождитесь закипания и варите на небольшом огне примерно 15 – 20 минут. Параллельно займитесь пассерованием. Корнеплоды (свеклу и морковь) измельчите с помощью крупной терки, а лук с помидором нарежьте кубиками (предварительно с томата можно снять кожуру). Обжаривайте овощную смесь на растительном масле в течение 5 – 10 минут, после чего введите томатную пасту (или замените ее кетчупом или томатами в собственном соку) и тушите еще несколько минут. Когда основа в кастрюле сварится, добавьте готовую зажарку и доведите блюдо до кипения. На этом этапе всыпьте фасоль и добавьте соль. Проварите борщ 5 минут, после чего добавьте лавровый лист, измельченный чеснок и свежую зелень. Дайте блюду прокипеть еще несколько минут, накройте крышкой и выключите огонь, чтобы борщ настоялся и приобрел насыщенный вкус.

Как сделать цвет борща более ярким?

Чтобы борщ имел насыщенный рубиновый цвет, важно правильно обработать свеклу во время приготовления зажарки. Секрет заключается в том, что пигмент свеклы (бетанин) разрушается при длительном кипении, но сохраняется в кислой среде, рассказывает Shuba.

Добавьте 1 столовую ложку обычного или яблочного уксуса непосредственно в сковородку, где тушится натертая свекла. Кислота "зафиксирует" цвет, и даже после того, как вы добавите зажарку в кастрюлю, борщ останется ярким.

Какие рецепты стоит сохранить?