Постный борщ, который поразит вкусом и сытностью: рецепт с фасолью, который надо иметь всем
- Постный борщ с фасолью является вкусным и сытным вариантом любимого блюда во время поста.
- Для приготовления нужно лишь немного фантазии, чтобы не отказываться от любимых вкусов.
Пост – это не причина отказываться от любимых блюд. Всегда можно найди выход, главное – немножко фантазии.
Борщ всегда будет оставаться любимым блюдом украинцев, поэтому даже в пост нужно поддерживать наше наследие. Как вкусно приготовить постный борщ с фасолью – рассказывает Cookpad.
Интересно Этот торт заставит забыть о других десертах: как приготовить знаменитый "Лебединый пух"
Как приготовить постный борщ?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов консервированной фасоли;
– 5 картофелин;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 свекла;
– 1/4 кочана капусты;
– 1 большой помидор;
– 2 литра воды;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 5 столовых ложек подсолнечного масла;
– 1 лавровый лист;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и зелень по вкусу.
Любимый борщ – это всегда хорошая идея / Фото vecteezy
Приготовление:
- Подготовьте овощную базу: почистите морковь, картофель, свеклу, лук и чеснок, тщательно их промойте.
- С консервированной фасоли слейте лишний маринад. Измельчите картофель кубиками, а капусту превратите в тонкую соломку.
- Если капуста зимних сортов, закладывайте ее в кастрюлю одновременно с картофелем; молодую же лучше добавлять в конце приготовления, когда картофель уже станет мягким.
- Залейте овощи холодной водой, дождитесь закипания и варите на небольшом огне примерно 15 – 20 минут.
- Параллельно займитесь пассерованием.
- Корнеплоды (свеклу и морковь) измельчите с помощью крупной терки, а лук с помидором нарежьте кубиками (предварительно с томата можно снять кожуру).
- Обжаривайте овощную смесь на растительном масле в течение 5 – 10 минут, после чего введите томатную пасту (или замените ее кетчупом или томатами в собственном соку) и тушите еще несколько минут.
- Когда основа в кастрюле сварится, добавьте готовую зажарку и доведите блюдо до кипения. На этом этапе всыпьте фасоль и добавьте соль.
- Проварите борщ 5 минут, после чего добавьте лавровый лист, измельченный чеснок и свежую зелень.
- Дайте блюду прокипеть еще несколько минут, накройте крышкой и выключите огонь, чтобы борщ настоялся и приобрел насыщенный вкус.
Как сделать цвет борща более ярким?
Чтобы борщ имел насыщенный рубиновый цвет, важно правильно обработать свеклу во время приготовления зажарки. Секрет заключается в том, что пигмент свеклы (бетанин) разрушается при длительном кипении, но сохраняется в кислой среде, рассказывает Shuba.
Добавьте 1 столовую ложку обычного или яблочного уксуса непосредственно в сковородку, где тушится натертая свекла. Кислота "зафиксирует" цвет, и даже после того, как вы добавите зажарку в кастрюлю, борщ останется ярким.
Какие рецепты стоит сохранить?
Всегда полезно иметь под рукой рецепт домашнего хлеба на сковороде.
А еще вам понравятся аппетитные картофельные палочки.