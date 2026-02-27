Лучшее сочетание грибов и фасоли из всех возможных: изящный постный паштет на каждый день
- Паштет из грибов и фасоли станет настоящей находкой на период поста.
- Основные ингредиенты: красная фасоль, грецкие орехи, лук, шампиньоны, чеснок, соль и перец.
Аппетитный паштет – это то блюдо, которое всегда стоит иметь в холодильнике. Тем более когда оно готовится за несколько минут, а на вкус как в дорогом ресторане.
Грибы и фасоль – это просто идеальный дуэт, когда речь идет о вкусном и сытном перекусе без лишних затрат. Добавляем еще несколько вкусовых акцентов – и уже через несколько минут наслаждаемся вкусной закуской, рассказывает портал Fajne gotowanie.
Как приготовить паштет из фасоли и грибов?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан красной фасоли;
– 70 граммов грецких орехов;
– 1 луковица;
– 200 граммов шампиньонов;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Вкусный паштет – это всегда хорошая идея / Фото "Кулинарная книга"
Приготовление:
- Замочите фасоль и ядра грецких орехов в воде с добавлением столовой ложки яблочного уксуса на всю ночь.
- Перед тем как начать приготовление, тщательно промойте продукты под проточной водой.
- Отварите фасоль до полной мягкости, что обычно занимает около часа времени.
- Параллельно подготовьте овощную составляющую: мелко нашинкуйте лук, чеснок и грибы, после чего пассеруйте их на масле до появления золотистого цвета и приятного аромата.
- Соедините отваренные бобы, орехи и зажарку в чаше блендера.
- Тщательно взбейте все компоненты до получения гладкой, кремообразной консистенции.
- Если вы видите, что масса получается слишком плотной, постепенно подливайте немного теплой кипяченой воды в процессе измельчения.
Как добавить паштету "грузинских" ноток?
Добавление хмели-сунели и свежей кинзы мгновенно изменит профиль блюда, придав ему характерного кавказского колорита, рассказывает Onet.
Пряная смесь трав подчеркнет маслянистость орехов, а мелко нарезанная кинза придаст необходимой свежести, которая идеально балансирует сытность фасоли и обжаренных грибов.
