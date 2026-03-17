Постный яблочный пирог без грамма молока и яиц: этот десерт вы полюбите надолго
- Яблочный пирог в постном исполнении ничем не уступает оригинальному рецепту.
- Для идеального пирога рекомендуются сорта яблок с плотной мякотью и кислинкой, такие как "Гренни Смит", "Антоновка" или "Ренет Симиренко".
Яблочный пирог всегда будет находиться в топе кулинарных предпочтений украинских хозяек. Даже в пост не стоит отказываться от любимого лакомства – выход всегда есть!
Мягкая и нежная текстура – это именно то, за что мы так любим пирог с яблоками. Прилагать усилий не придется, надо только смешать ингредиенты ложкой. Поверьте: даже этого может быть вполне достаточно для фантастического результата, рассказывает портал Shuba.
Читайте также Такую пасху готовили в доме Ивана Франко: семейный рецепт, проверенный годами
Как приготовить постный пирог с яблоками?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 яблока;
– 150 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов подсолнечного масла;
– изюм и корица по вкусу.
Любимое лакомство всегда уместно / Фото "Бутылка"
Приготовление:
- Тщательно промойте яблоки и нарежьте их ломтиками среднего размера.
- В глубокой емкости соедините сахар, щепотку соли, корицу, масло и теплую воду. Активно перемешивайте смесь, пока сладкие кристаллы полностью не растворятся в жидкости.
- После этого постепенно всыпайте просеянную с разрыхлителем муку, замешивая гладкое тесто, что по своей консистенции должно напоминать густую домашнюю сметану.
- В полученную массу добавьте подготовленные яблоки и предварительно промытый изюм, осторожно перемешивая все лопаткой для равномерного распределения начинки.
- Перелейте тесто в застеленную пергаментом и смазанную форму, разровняйте поверхность.
- Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 – 45 минут.
- Как только пирог приобретет аппетитный золотистый оттенок, доставайте его, дайте немного остыть и подавайте к столу.
Какие яблоки лучше всего подходят для пирога?
Для идеального пирога лучше всего выбирать сорта яблок с плотной мякотью и выраженной кислинкой. Именно кислота балансирует сладость теста, а прочная структура плода позволяет ломтикам держать форму и не превращаться в однородное пюре под воздействием высокой температуры, советует портал Wszystkiego slodkiego.
Самым популярным выбором среди кулинаров являются "Гренни Смит". Они остаются хрустящими даже после 40 минут в духовке и дают приятный контрастный вкус. Отличным выбором также будут сорта "Антоновка" или "Ренет Симиренко".
Если же вы ищете золотую середину между сладостью и крепостью, обратите внимание на "Джонаголд" или "Голден Делишес". Они имеют медовые нотки, но требуют немного меньше сахара в самом тесте. Профессиональные пекари часто советуют использовать "микс" из двух или трех разных сортов в одном пироге, чтобы сбалансировать вкусы и получить интересную структуру.
Что вкусного приготовить?
Вам точно стоит попробовать котлеты по-киевски по старинному рецепту.
А еще вы точно будете в восторге от "Польского" печенья с кокосом.