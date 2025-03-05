Постный яблочный пирог: нереальный десерт без яиц и молочных продуктов
Постный яблочный пирог – отличный вариант для тех, кто придерживается поста, веганской диеты или просто ищет легкий десерт. Это лакомство отличается мягкой и нежной текстурой, которую подчеркивают влажные и сочные ломтики яблок.
Рецепт простой, не требует миксеров или сложных ингредиентов. Все, что нужно – ложка, чтобы смешать компоненты. Как приготовить постный пирог с яблоками без яиц и молочных продуктов рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Постный пирог с яблоками
- Время: 1 час
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 4 яблока;
– 150 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов подсолнечного масла;
– изюм – по желанию;
– корица – по вкусу.
Приготовление:
- Яблоки помойте и нарежьте средними ломтиками.
- В большой миске смешайте сахар, ванильный сахар, корицу, соль, масло и теплую воду. Перемешайте до растворения сахара.
- К смеси добавьте муку с разрыхлителем и замесите гладкое однородное тесто. Оно должно быть как густая сметана.
- Добавьте в тесто яблоки и промытый изюм и аккуратно перемешайте. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом, вылейте тесто и разровняйте.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 45 минут. Когда пирог станет золотистым, вытяните его, дайте остыть и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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