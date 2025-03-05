Постный яблочный пирог: нереальный десерт без яиц и молочных продуктов

Постный яблочный пирог – отличный вариант для тех, кто придерживается поста, веганской диеты или просто ищет легкий десерт. Это лакомство отличается мягкой и нежной текстурой, которую подчеркивают влажные и сочные ломтики яблок.

Рецепт простой, не требует миксеров или сложных ингредиентов. Все, что нужно – ложка, чтобы смешать компоненты. Как приготовить постный пирог с яблоками без яиц и молочных продуктов рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Все смешал и готово: рецепт невероятно нежного чизкейка, который должен попробовать каждый Постный пирог с яблоками Время: 1 час

1 час Порции: 8 Ингредиенты:

– 4 яблока;

– 150 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 150 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов подсолнечного масла;

– изюм – по желанию;

– корица – по вкусу. Приготовление: Яблоки помойте и нарежьте средними ломтиками.

В большой миске смешайте сахар, ванильный сахар, корицу, соль, масло и теплую воду. Перемешайте до растворения сахара.

К смеси добавьте муку с разрыхлителем и замесите гладкое однородное тесто. Оно должно быть как густая сметана.

Добавьте в тесто яблоки и промытый изюм и аккуратно перемешайте. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом, вылейте тесто и разровняйте.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 45 минут. Когда пирог станет золотистым, вытяните его, дайте остыть и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и этот яблочный десерт от Эктора.