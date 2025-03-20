20 марта, 15:50
Незаменимый во время поста: постный салат с фасолью, который должен быть на каждом столе
Фасоль является неотъемлемым компонентом рациона тех, кто придерживается поста. Известная своей сытной текстурой и высоким содержанием белка, она используется в различных кулинарных блюдах, включая супы, гарниры, салаты и даже десерты.
24 Канал со ссылкой на OBOZ.ua предлагает рецепт вкусного постного салата с фасолью. Попробовав один раз, будете готовить каждый день.
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Постный салат с фасолью
- Время: 40 минут (без замачивания фасоли на ночь)
- Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– 300 граммов фасоли;
– 1 морковь;
– 1/2 лука;
– сок половины лимона;
– пучок укропа;
– соль – по вкусу;
– 50 миллилитров оливкового масла.
Приготовление:
- Замочите фасоль в воде, добавьте щепотку соли и оставьте на ночь. После этого фасоль процедите из жидкости, промойте и варите до готовности. В конце посолите.
- Очистите одну морковку, натрите ее на терке для моркови по-корейски. В глубокой миске соедините фасоль и морковь.
- Очистите половинку лука, нарежьте его тоненькими полукольцами.
- Помойте и обсушите укроп, и нарежьте максимально мелко.
- Измельченный лук и укроп высыпьте в глубокую емкость с фасолью и морковью.
- Заправьте салат. Посолите, полейте лимонным соком и растительным маслом.
Приятного аппетита!
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