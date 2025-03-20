Незаменимый во время поста: постный салат с фасолью, который должен быть на каждом столе

Фасоль является неотъемлемым компонентом рациона тех, кто придерживается поста. Известная своей сытной текстурой и высоким содержанием белка, она используется в различных кулинарных блюдах, включая супы, гарниры, салаты и даже десерты.

24 Канал со ссылкой на OBOZ.ua предлагает рецепт вкусного постного салата с фасолью. Попробовав один раз, будете готовить каждый день. Читайте также Полезное гуакамоле: рецепт экзотической намазки, которую легко воспроизвести дома Постный салат с фасолью Время: 40 минут (без замачивания фасоли на ночь)

40 минут (без замачивания фасоли на ночь) Порции: 2 – 4 Ингредиенты:

– 300 граммов фасоли;

– 1 морковь;

– 1/2 лука;

– сок половины лимона;

– пучок укропа;

– соль – по вкусу;

– 50 миллилитров оливкового масла. Приготовление: Замочите фасоль в воде, добавьте щепотку соли и оставьте на ночь. После этого фасоль процедите из жидкости, промойте и варите до готовности. В конце посолите.

Очистите одну морковку, натрите ее на терке для моркови по-корейски. В глубокой миске соедините фасоль и морковь.

Очистите половинку лука, нарежьте его тоненькими полукольцами.

Помойте и обсушите укроп, и нарежьте максимально мелко.

Измельченный лук и укроп высыпьте в глубокую емкость с фасолью и морковью.

Заправьте салат. Посолите, полейте лимонным соком и растительным маслом. Приятного аппетита! Тоже можно в пост: рецепт постного грибного паштета.