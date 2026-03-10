Этот салат с тунцом заставит забыть о мясе: этот рецепт станет любимым на весь пост

Салат с тунцом – это быстро, питательно и невероятно вкусно. Разве не идеальное решение на период поста?

Банка тунца в собственном соку, несколько дополнительных ингредиентов, все быстро смешиваем – и на столе вас уже ждет шедевр. А главное – такой салат никогда не надоедает, поэтому готовить его можно практически каждый день, рассказывает портал Shuba.

Интересно Только не в воде: в чем стоит варить картофель, чтобы он получился рассыпчатым и ароматным

Как приготовить вкусный салат с тунцом?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 185 граммов тунца в собственном соку;

– 300 граммов фасоли;

– пол красного лука;

– 1 пучок петрушки;

– 120 граммов огурцов; для заправки:

– 60 миллилитров лимонного сока;

– 60 миллилитров оливкового масла;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы.

Салат, который захочется готовить часто / Фото Freepik

Приготовление:

Измельчите половинку красного лука,пол кольцами или тонкими слайсами а свежую петрушку мелко нарежьте. Огурец нарежьте произвольно: кубиками, кружочками или соломкой, как вам больше нравится. Отдельно приготовьте соус, соединив все необходимые компоненты в небольшой пиале; взбивайте их энергично, пока заправка не приобретет гладкую и однородную текстуру. В вместительную салатницу выложите подготовленные овощи, добавьте порцию фасоли и кусочки рыбы. Осторожно соедините ингредиенты, влейте пряную заправку и еще раз легко перемешайте, чтобы не повредить структуру продуктов. Чтобы вкусы полностью раскрылись и соединились между собой, накройте емкость пленкой и оставьте в холодильнике минимум на час, или же можно подавать салат сразу.

На что обращать внимание при покупке консервированного тунца?

Прежде всего обращайте внимание на вид заливки и целостность кусков. Для салатов идеальным вариантом является тунец в собственном соку, поскольку он имеет меньшую калорийность и позволяет вам самостоятельно контролировать вкус блюда с помощью приправки, советует портал WP Kuchnia.

Также ищите на маркировке надпись solid – целые кусочки лучше подходят для салатов. Измельченный тунец "для салатов" часто напоминает кашеобразную массу, что вряд ли добавит вашему блюду аппетитности.

Какие рецепты стоит попробовать?