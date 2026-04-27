Жарим яйца без масла и сковороды за 90 секунд: этот метод точно стоит попробовать
- Яйца можно приготовить в микроволновке с помощью двух бумажных тарелок за 90 секунд.
- Для проверки свежести яиц можно использовать тест на погружение в воду или потрусить яйцо возле уха.
Жареные яйца едва ли не обязательный элемент нашего рациона. Но есть способы их приготовления, о которых вы даже не догадываетесь!
Если вы утром спешите, то можете приготовить яичницу, даже не включая сковородки! Как это сделать – рассказала Роуз Рейсман в своем TikTok.
Как пожарить яйца без сковородки?
Все легко: воспользуйтесь микроволновкой и двумя бумажными тарелками. Выбейте пару яиц в первую тарелку, накройте ее другой сверху и оставьте готовиться на максимальной мощности в течение полутора минут.
Чтобы блюдо не разлетелось по стенкам микроволновки, строго придерживайтесь указанного времени, особенно во время первого эксперимента. Если же вы планируете увеличить количество яиц, просто добавьте еще 30 секунд к общему времени.
Как за секунду проверить свежесть яиц?
Самый быстрый метод – это тест на погружение. Просто опустите яйцо в стакан с водой. Свежее яйцо сразу ляжет на дно горизонтально, а испорченное всплывет на поверхность из-за большой воздушной камеры внутри, делится портал Przepisy.
Также можно просто потрясти яйцо возле уха. В свежем продукте содержимое неподвижно и не издает звуков, тогда как в несвежем вы услышите характерное хлюпанье, поскольку белок и желток стали жидкими и свободно перемещаются.
