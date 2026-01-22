Посыпьте этим сковородку, чтобы картофель не прилипал: секрет опытных кулинаров

Пригорание – одна из самых больших проблем при приготовлении картофеля. Есть хорошие новости – теперь вы о ней забудете навсегда!

Нет лучшего гарнира, чем хрустящая жареная картошечка. А какой секрет надо использовать, чтобы ни один кусочек не пригорел к сковородке – подсказала суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.

Как пожарить картофель, чтобы он не приставал к сковороде?

Сначала надо хорошо разогреть большое количество масла. Плохо разогретый жир является самой частой причиной пригорания картофеля.

Жарим картофель без пригорания / Фото Pixabay

Затем надо просеять небольшое количество муки и быстро перемешать до однородности. Благодаря этому образуется аппетитная панировка, которая придаст картофелю хрусткости, а сковорода останется в безопасности.

Какой картофель лучше всего подходит для жарки?

Для жарки надо брать картофель с низким или средним уровнем крахмала. Если он будет высоким – он просто развалится при приготовлении, отмечает Pysznosci.

Выбирайте картофель желтого или кремового цвета с тонкой кожурой. Именно такой картофель станет идеальной опцией для жарки.

