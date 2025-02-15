Жарьте картофель так и он не прилипнет к сковороде: 2 простых лайфхака
Часто жареная картошка превращается в кашу, прилипшую к сковороде. Это не может радовать хозяйку, ведь складывается впечатление будто ее кулинарных навыков недостаточно для идеального результата.
Такой сценарий возникает тогда, когда пошаговое приготовление – неправильное. Как пожарить картошку с корочкой, но чтобы она не прилипала, рассказывает 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.
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Как пожарить картошку, чтобы не прилипала
Эксперты рекомендуют простой лайфхак для предотвращения пригорания картофеля во время жарки. Погрузив картофель в кипяток на короткий срок перед приготовлением, можно эффективно удалить крахмал, который вызывает прилипание.
А главный лайфхак в том, чтобы не класть картофель сразу в сковороду. Вместо этого стоит сначала поставить ее на плиту, включить огонь и дать разогреться.
Как пожарить аппетитную картошку, чтобы она не прилипала к сковороде / Фото Unsplash
Тогда на дно сковородки надо насыпать несколько щепоток соли, влить масло и дать ему разогреться. Наконец, добавить картофель.
Поверьте, этот метод даст неожиданные результаты и приятно удивит.
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