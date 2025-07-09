Традиции – это вкусно: готовим верещаку – аутентичные ребрышки в квасе

Наши предки были мастерами творить настоящие кулинарные шедевры. И верещака – очередное тому доказательство, ведь это мясо на вкус получается просто божественным.

Верещака – одно из лучших мясных украинских блюд. Нежные ребрышки, которые остаются сочными даже после приготовления, никого не оставят равнодушным. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Cookpad. Читайте также Быстро, сытно и оригинально: рецепт хумуса из свеклы – намазка на все случаи жизни Рецепт верещаки Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 500 граммов свиных ребер;

– 1 стакан хлебного кваса;

– по вкусу: соль, перец, специи. Приготовление: Свиные ребрышки приправляем солью и молотым перцем, обжариваем на сковороде до румяной корочки. В квас добавляем немного соли, сушеный чеснок, ароматные прованские травы и черный перец. Все хорошо перемешиваем. Обжаренные ребра перекладываем в рукав для запекания, заливаем подготовленным квасом и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем 30 минут. Затем осторожно надрезаем рукав, переворачиваем ребрышки и допекаем еще 15 – 20 минут, пока мясо не станет мягким и покроется аппетитной корочкой. Приятного аппетитного аппетита! Всегда сытно и вкусно: рецепт классического английского завтрака.