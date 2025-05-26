26 мая, 17:31
Не разварятся и не будут сырыми: сколько действительно надо варить пельмени
Основні тези
- Пельмени варятся разное время в зависимости от начинки – мясной, овощной или грибной.
- Также важно и количество воды в кастрюле.
Пельмени могут казаться простыми в приготовлении, но достижение идеального блюда требует внимания к деталям. Хотя ключ к успеху лежит в создании идеального теста, процесс варки не менее важен.
Недоварились или наоборот разварились – вот какой результат часто постигает хозяек. Как и сколько варить пельмени рассказывает 24 Канал.
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Сколько варить пельмени
Обычно на это требуется 5 – 8 минут после закипания воды. Но придерживайтесь следующей последовательности:
- Сначала возьмите большую кастрюлю и вскипятите воду. Идеальное соотношение 1,5 литра воды на 500 граммов пельменей. Как только вода закипит, ее надо подсолить по вкусу и влить немного масла.
- Теперь осторожно выкладывайте пельмени в кипяток и сразу перемешайте, чтобы они не слипались.
- Вода должна закипеть на среднем огне, а когда пельмени выплывут на поверхность, немного уменьшите огонь и варите 5 – 8 минут, периодически помешивая.
Если в начинке не мясной фарш, а овощи, грибы и т.д., то пельмени сварятся быстрее – за 4 – 6 минут.
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