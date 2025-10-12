Не потеряет ни вкуса, ни цвета: как таки правильно варить свеклу
- Свеклу ценят за яркий цвет, который может теряться при варке.
- Достаточно одного простого секрета, чтобы ваша свекла никогда не теряла насыщенного цвета.
Свекла – это основа борща и множества других блюд. В частности ее ценят за яркий цвет, который часто теряется во время варки.
Сварить свеклу – довольно простая задача, однако когда речь идет о сохранении цвета и вкуса, то далеко не всем удается достичь желаемого результата. Что надо знать, чтобы этом деле быть мастером – рассказывает 24 Канал со ссылкой на The full helping.
Как сварить свеклу без потери цвета?
Весь секрет заключается в правильной подготовке. Свеклу надо тщательно вымыть и отрезать ботву, стебли оставляем на 1 – 2 сантиметра. Хвостики и корешки отрезать категорически нельзя. Именно эта ошибка обычно приводит к потере цвета, который "убегает" через надрезы.
Затем свеклу надо залить холодной водой, чтобы жидкость покрывала ее на 3 – 4 сантиметра. Важно добавить немного кислоты: на каждые 2 литра воды столовую ложку уксуса или сок половины лимона. Кислота предотвращает разрушение пигмента бетанина – именно он отвечает за насыщенный цвет свеклы. Теперь осталось сварить овощ до готовности, а затем залить холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.
Надо ли чистить свеклу перед варкой или запеканием?
Ни в коем случае! Кожура – это естественный барьер, который удерживает цвет и полезные элементы внутри корнеплода. Именно поэтому опытные хозяйки только моют его перед приготовлением, но не чистят, информирует Self Magazine.
