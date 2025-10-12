Зварити буряк – доволі просте завдання, однак коли йдеться про збереження кольору та смаку, то далеко не всім вдається досягнути бажаного результату. Що треба знати, аби цій справі бути майстром – розповідає 24 Канал з посиланням на The full helping.

Як зварити буряк без втрати кольору?

Увесь секрет полягає у правильній підготовці. Буряк треба ретельно вимити та відрізати гичку, стебла залишаємо на 1 – 2 сантиметри. Хвостики та корінці відрізати категорично не можна. Саме ця помилка зазвичай приводить до втрати кольору, який "втікає" через надрізи.

Потім буряк треба залити холодною водою, щоб рідина покривала його на 3 – 4 сантиметри. Важливо додати трішки кислоти: на кожні 2 літри води столову ложку оцту або сік половини лимона. Кислота запобігає руйнуванню пігменту бетаніна – саме він відповідає за насичений колір буряка. Тепер залишилося зварити овоч до готовності, а потім залити холодною водою, щоб зупинити процес приготування.

Чи треба чистити буряк перед варінням або запіканням?

У жодному разі! Шкірка – це природний барʼєр, який втримує колір та корисні елементи всередині коренеплоду. Саме тому досвідчені господині лише миють його перед приготуванням, але не чистять, інформує Self Magazine.

Яку кулінарну помилку роблять усі?