Сытный праздничный салат с курочкой и гранатом: даже не придется готовить гарниры
- Салат с курицей и гранатом готовится за 20 минут и рассчитан на 4 порции.
- Ингредиенты включают куриное филе, консервированную кукурузу, гранат, петрушку, грецкие орехи и майонез.
Сейчас идеальная пора, чтобы насладиться вкусными сытными салатами. Это тот случай, когда для наслаждения не нужно много времени и усилий, поэтому готовку легко совместить с другими делами.
Салат с курицей – это всегда о праздничном настроении и великолепном вкусе. А если добавить к нему выраженного акцента граната, то удовольствие будет просто незабываемым, рассказывает инстаграм gordynovskaya.
Как приготовить праздничный салат с курицей?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– отварное куриное филе;
– консервированная кукуруза;
– гранат;
– петрушка;
– грецкие орехи;
– майонез.
Приготовление:
- Нарежьте отварное или обжаренное куриное филе небольшими кубиками и переложите в глубокую емкость.
- Добавьте к мясу золотистую консервированную кукурузу и сочные зерна спелого граната, которые придадут блюду приятную кислинку.
- Свежую петрушку мелко порубите, а грецкие орехи слегка измельчите ножом для сохранения текстуры, после чего отправьте их к остальным компонентам.
- Добавьте в салат порцию любимого майонеза и тщательно перемешайте все составляющие до однородности.
- По желанию приправьте щепоткой молотого перца для остроты.
Как выбрать сладкий гранат?
В первую очередь обращайте внимание на форму и состояние кожуры. Спелый плод никогда не бывает идеально круглым, поскольку зерна внутри уже налились соком и давят на оболочку, создавая рельеф, рассказывает портал Przepisy.
Сама кожура должна быть сухой, плотной и тонкой, будто она "обтягивает" зерна. Если поверхность слишком гладкая, блестящая или мягкая на ощупь – фрукт, скорее всего, сорвали зеленым, и он будет кислым.
Возьмите гранат в руку. Спелый фрукт всегда ощущается тяжелее, чем кажется на вид. Большой вес подтверждает, что внутри нет пустот, а каждое зернышко наполнено сладким нектаром.
