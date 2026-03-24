Сытный праздничный салат с курочкой и гранатом: даже не придется готовить гарниры

Сейчас идеальная пора, чтобы насладиться вкусными сытными салатами. Это тот случай, когда для наслаждения не нужно много времени и усилий, поэтому готовку легко совместить с другими делами.

Салат с курицей – это всегда о праздничном настроении и великолепном вкусе. А если добавить к нему выраженного акцента граната, то удовольствие будет просто незабываемым.

Как приготовить праздничный салат с курицей?

Время: 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– отварное куриное филе;

– консервированная кукуруза;

– гранат;

– петрушка;

– грецкие орехи;

– майонез.

Приготовление:

Приготовление:

Нарежьте отварное или обжаренное куриное филе небольшими кубиками и переложите в глубокую емкость. Добавьте к мясу золотистую консервированную кукурузу и сочные зерна спелого граната, которые придадут блюду приятную кислинку. Свежую петрушку мелко порубите, а грецкие орехи слегка измельчите ножом для сохранения текстуры, после чего отправьте их к остальным компонентам. Добавьте в салат порцию любимого майонеза и тщательно перемешайте все составляющие до однородности. По желанию приправьте щепоткой молотого перца для остроты.

Как выбрать сладкий гранат?

В первую очередь обращайте внимание на форму и состояние кожуры. Спелый плод никогда не бывает идеально круглым, поскольку зерна внутри уже налились соком и давят на оболочку, создавая рельеф, рассказывает портал Przepisy.

Сама кожура должна быть сухой, плотной и тонкой, будто она "обтягивает" зерна. Если поверхность слишком гладкая, блестящая или мягкая на ощупь – фрукт, скорее всего, сорвали зеленым, и он будет кислым.

Возьмите гранат в руку. Спелый фрукт всегда ощущается тяжелее, чем кажется на вид. Большой вес подтверждает, что внутри нет пустот, а каждое зернышко наполнено сладким нектаром.

