Это блюдо на вкус еще лучше пельменей: любимый вкус с меньшими усилиями

Пельмени – это блюдо, которое любят все. Однако можно приготовить аналог, который вы полюбите еще больше.

Один из недостатков домашних пельменей – с ними слишком много мороки. Однако ничто не мешает приготовить их аналог, чтобы сполна насладиться любимым вкусом, информирует 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

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Рецепт аналога пельменей

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 500 граммов муки;

– 1 чайная ложка соли;

– 300 миллилитров воды;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка растительного масла;

начинка:

– 650 граммов говяжьего фарша;

– 2 луковицы;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 1 столовая ложка паприки;

– по половине пучка укропа и кинзы;

– соль, перец, кориандр – по вкусу.

Приготовление:

Тесто готовим как на обычные пельмени: смешиваем все ингредиенты, вымешиваем 10 – 15 минут, заворачиваем тесто в целлофан и ставим в холодильник на 40 минут. Все ингредиенты для начинки соединяем и очень хорошо перемешиваем. Тесто тонко раскатываем, вырезаем круги диаметром 7 – 8 сантиметров, выкладываем на центр начинку и защипываем края. Воду солим и кипятим. Варим 7 – 10 минут до готовности. Перед началом щедро поливаем топленым сливочным маслом.

Приятного аппетита!

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