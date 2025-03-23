Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные рецепты Это блюдо на вкус еще лучше пельменей: любимый вкус с меньшими усилиями
23 марта, 10:25
2

Это блюдо на вкус еще лучше пельменей: любимый вкус с меньшими усилиями

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пельмени – это блюдо, которое любят все. Однако можно приготовить аналог, который вы полюбите еще больше.

Один из недостатков домашних пельменей – с ними слишком много мороки. Однако ничто не мешает приготовить их аналог, чтобы сполна насладиться любимым вкусом, информирует 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

Читайте также Она должна быть в пасхальной корзине: рецепт домашней соленой грудки

Рецепт аналога пельменей

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
тесто:
– 500 граммов муки;
– 1 чайная ложка соли;
– 300 миллилитров воды;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка растительного масла;
начинка:
– 650 граммов говяжьего фарша;
– 2 луковицы;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 столовая ложка паприки;
– по половине пучка укропа и кинзы;
– соль, перец, кориандр – по вкусу.

Приготовление:

  1. Тесто готовим как на обычные пельмени: смешиваем все ингредиенты, вымешиваем 10 – 15 минут, заворачиваем тесто в целлофан и ставим в холодильник на 40 минут.
  2. Все ингредиенты для начинки соединяем и очень хорошо перемешиваем.
  3. Тесто тонко раскатываем, вырезаем круги диаметром 7 – 8 сантиметров, выкладываем на центр начинку и защипываем края.
  4. Воду солим и кипятим.
  5. Варим 7 – 10 минут до готовности.
  6. Перед началом щедро поливаем топленым сливочным маслом.

Приятного аппетита!

Нужно ли мыть бананы: ответ, который удивит многих.