Это блюдо на вкус еще лучше пельменей: любимый вкус с меньшими усилиями
Пельмени – это блюдо, которое любят все. Однако можно приготовить аналог, который вы полюбите еще больше.
Один из недостатков домашних пельменей – с ними слишком много мороки. Однако ничто не мешает приготовить их аналог, чтобы сполна насладиться любимым вкусом, информирует 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".
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Рецепт аналога пельменей
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
тесто:
– 500 граммов муки;
– 1 чайная ложка соли;
– 300 миллилитров воды;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка растительного масла;
начинка:
– 650 граммов говяжьего фарша;
– 2 луковицы;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 столовая ложка паприки;
– по половине пучка укропа и кинзы;
– соль, перец, кориандр – по вкусу.
Приготовление:
- Тесто готовим как на обычные пельмени: смешиваем все ингредиенты, вымешиваем 10 – 15 минут, заворачиваем тесто в целлофан и ставим в холодильник на 40 минут.
- Все ингредиенты для начинки соединяем и очень хорошо перемешиваем.
- Тесто тонко раскатываем, вырезаем круги диаметром 7 – 8 сантиметров, выкладываем на центр начинку и защипываем края.
- Воду солим и кипятим.
- Варим 7 – 10 минут до готовности.
- Перед началом щедро поливаем топленым сливочным маслом.
Приятного аппетита!
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