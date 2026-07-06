Баклажаны как грибы, которые исчезают со стола первыми: весь секрет в приготовлении
Баклажаны легко становятся главной закуской на столе, если правильно их подготовить перед жаркой. У них мягкая сердцевина, они хорошо впитывают вкус лука, чеснока и специй, а после нескольких простых шагов действительно напоминают грибы.
В этом рецепте баклажаны сначала замачивают, а затем смешивают с яйцами и оставляют в холодильнике. Благодаря этому кусочки лучше держат форму на сковороде, подрумяниваются и не получаются водянистыми, отмечает "Смак".
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Как пожарить баклажаны, как грибы?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 2 яйца;
– 1 луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 40 миллилитров растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– зелень по вкусу.
Баклажаны мягкие внутри и румяные сверху / Коллаж 24 Канала
Приготовление:
- Баклажаны моем, нарезаем кубиками и замачиваем в подсоленной воде на 15 – 20 минут. Сливаем воду и обсушиваем овощ.
- Взбиваем яйца, смешиваем с баклажанами, накрываем пленкой и оставляем на час в холодильнике.
- Лук нарезаем кубиками, чеснок продавливаем через пресс, вместе обжариваем на сковороде.
- Добавляем баклажаны, убавляем огонь и готовим примерно 20 минут. В конце солим и перчим.
- Готовое блюдо посыпаем измельченной зеленью.