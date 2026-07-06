Баклажаны как грибы, которые исчезают со стола первыми: весь секрет в приготовлении

Баклажаны легко становятся главной закуской на столе, если правильно их подготовить перед жаркой. У них мягкая сердцевина, они хорошо впитывают вкус лука, чеснока и специй, а после нескольких простых шагов действительно напоминают грибы.

В этом рецепте баклажаны сначала замачивают, а затем смешивают с яйцами и оставляют в холодильнике. Благодаря этому кусочки лучше держат форму на сковороде, подрумяниваются и не получаются водянистыми, отмечает "Смак".

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Как пожарить баклажаны, как грибы?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 2 яйца;

– 1 луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 40 миллилитров растительного масла;

– соль и перец по вкусу;

– зелень по вкусу.

Баклажаны мягкие внутри и румяные сверху / Коллаж 24 Канала

Приготовление: