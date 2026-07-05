Один рецепт баклажанов, приготовленных как грибы – два способа хранения: в холодильнике или в банках

Баклажаны хорошо впитывают маринад, чеснок и специи, поэтому из них легко приготовить закуску с ярким вкусом. Особенно удачными они получаются, когда перед маринованием их очищают, засаливают и быстро обжаривают небольшими порциями.

Баклажаны после подготовки настаиваются в холодильнике два дня. За это время они становятся плотнее, упругими и по вкусу действительно напоминают маринованные грибы, сообщает "Дневник кулинарного творчества".

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Как приготовить маринованные баклажаны, похожие на грибы?

Время : 2 часа на засолку + приготовление + 2 суток в холодильнике

: 2 часа на засолку + приготовление + 2 суток в холодильнике Порций: зависит от объема банок или посуды

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма баклажанов;

– 3 головки чеснока;

– 1,5 – 2 столовые ложки соли;

– лук; – лавровый лист;

– перец горошком;

– 1 стакан воды;

– 0,5 стакана уксуса;

– масло для обжаривания.

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Приготовление: