Манник – простая, но очень вкусная выпечка из манной крупы. Процесс приготовления прост и быстр, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет приготовить лакомство в кратчайшие сроки.

А результат всегда порадует – воздушная и нежная выпечка, от которой просто невозможно оторваться. Рецептом манника делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking. Читайте также Минимум времени и ингредиентов: песочное печенье, которое все обожают еще с детства Как приготовить манник? Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 8 Ингредиенты:

– 1 стакан манки;

– 1 стакан кефира;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яйца;

– 0,5 стакана сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 80 граммов сливочного масла. Приготовление: Смешайте кефир с манкой, добавьте разрыхлитель и перемешайте. Оставьте на 15 минут для набухания.

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до рыхлой консистенции. Растопите сливочное масло и добавьте к яичной смеси, перемешайте.

Добавьте яичную смесь к набухшей манке, тщательно перемешайте. Выложите тесто в форму для выпекания, равномерно распределите.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 30 минут до золотистой корочки. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: домашние желейки из 2 ингредиентов.