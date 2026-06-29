Бабушки знали, что делать с листьями свеклы: об этих голубцах сейчас почти забыли
Раньше молодые листья свеклы не спешили выбрасывать после работы на огороде. Из них готовили блюда, названия которых сейчас звучат почти забыто: заворачивали начинку, выкладывали в форму и заливали сметаной или другой заливкой.
Один из таких рецептов – голубцы из теста в листьях молодой свеклы. В отличие от привычных голубцов с капустой, здесь внутри не рис и не мясо, а мягкое дрожжевое тесто, которое после выпечки пропитывается сметанным соусом с зеленью. Свекольные листья для этого блюда должны быть молодыми и нежными. Они быстро готовятся, хорошо держат форму и придают голубцам тот вкус, из-за которого такие рецепты чаще всего вспоминают именно летом, сообщает Оксана Григорьевна.
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Как приготовить голубцы из теста в листьях молодой свеклы?
- Время: 1 час на расстойку теста + формовка и выпечка
- Порций: зависит от размера голубцов
Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока;
– 500 миллилитров теплой воды;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 яйцо; – 25 граммов свежих дрожжей;
– мука – столько, сколько пойдет на тесто;
– 25 граммов растительного масла;
– листья молодой красной свеклы;
– большое количество зеленого лука;
– большое количество укропа;
– 1 литр сметаны;
– айран по желанию.
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Приготовление:
- В большую миску налейте молоко и теплую воду, добавьте соль, сахар, яйцо и свежие дрожжи.
- Перемешайте основу, после чего постепенно всыпайте муку и замешивайте очень мягкое, воздушное тесто.
- Количество муки регулируйте по консистенции: чем мягче останется тесто, тем нежнее оно будет после выпечки.
- В конце замеса влейте растительное масло и еще раз хорошо вымесите тесто. Накройте его и оставьте в теплом месте на 1 час.
- Пока тесто поднимается, приготовьте соус.
- Зеленый лук и укроп мелко нарежьте, смешайте со сметаной. Если сметана очень густая, разбавьте ее айраном, чтобы соус легче распределялся между слоями.
- Готовое тесто раскатайте и нарежьте ромбиками.
- Листья молодой красной свеклы промойте и подготовьте для заворачивания. На дно формы выложите слой сметанного соуса с зеленью.
- Каждый кусочек теста заверните в свекольный листок и выкладывайте в форму слоями.
- Каждый слой щедро смазывайте сметанным соусом с зеленью, ведь именно он придает голубцам основной вкус.
- После формирования поставьте блюдо запекаться до готовности теста и мягкости свекольных листьев.