Бабушки знали, что делать с листьями свеклы: об этих голубцах сейчас почти забыли

Раньше молодые листья свеклы не спешили выбрасывать после работы на огороде. Из них готовили блюда, названия которых сейчас звучат почти забыто: заворачивали начинку, выкладывали в форму и заливали сметаной или другой заливкой.

Один из таких рецептов – голубцы из теста в листьях молодой свеклы. В отличие от привычных голубцов с капустой, здесь внутри не рис и не мясо, а мягкое дрожжевое тесто, которое после выпечки пропитывается сметанным соусом с зеленью. Свекольные листья для этого блюда должны быть молодыми и нежными. Они быстро готовятся, хорошо держат форму и придают голубцам тот вкус, из-за которого такие рецепты чаще всего вспоминают именно летом, сообщает Оксана Григорьевна.

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Как приготовить голубцы из теста в листьях молодой свеклы?

Время : 1 час на расстойку теста + формовка и выпечка

: 1 час на расстойку теста + формовка и выпечка Порций: зависит от размера голубцов

Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока;

– 500 миллилитров теплой воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 яйцо; – 25 граммов свежих дрожжей;

– мука – столько, сколько пойдет на тесто;

– 25 граммов растительного масла;

– листья молодой красной свеклы;

– большое количество зеленого лука;

– большое количество укропа;

– 1 литр сметаны;

– айран по желанию.

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Приготовление: