22 июня, 08:30
Вам больше не придётся покупать трубочки в магазине: готовим лакомство всего из 2 ингредиентов
Любимые трубочки на самом деле готовятся очень просто. Для них нужны всего 2 ингредиента!
Всегда хорошо иметь под рукой что-то сладкое, и так часто выбор падает на любимые трубочки. Как приготовить их в считанные минуты – рассказывает yummy.lera.
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Как сделать любимые трубочки?
Ингредиенты:
– тесто фило;
– половина пачки шоколада или нутелла.
Любимые трубочки можно делать каждый день: смотрите видео
Приготовление:
- Заранее разморозьте фило тесто. Осторожно разверните пласт и нарежьте его на порционные полоски шириной от 10 до 14 сантиметров и длиной около 20 – 30 сантиметров.
- Поскольку это тесто моментально высыхает и становится ломким, во время формирования первых трубочек остальные листы обязательно накройте чистым влажным полотенцем.
- Поверхность каждой заготовки обильно смажьте растопленным шоколадом или пастой вроде нутеллы, плотно сверните аккуратными рулетиками.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут до приятного хруста.