Пушистые кабачковые оладьи на кефире: простой рецепт для быстрого завтрака

Нежные, румяные и невероятно пышные кабачковые оладьи можно приготовить всего за 10 минут из самых простых ингредиентов.

Сезон кабачков – это идеальное время для кулинарных экспериментов, когда хочется приготовить что-нибудь легкое, нежное и по-настоящему летнее. Секрет идеальных кабачковых оладий заключается в правильном балансе влаги и пышности теста, сообщает Smachnenke.

Интересно На прощание с клубничным сезоном: торт Павлова, которую стоит приготовить именно сейчас



Пушистые кабачковые оладьи на кефире / Фото: smachnenke.com.ua

Какие ингредиенты понадобятся?

Для кабачковой основы:

кабачок – 1 средний;

соль – по вкусу.

Для теста:

яйца – 2 шт.;

кефир или натуральный йогурт 2,5% – 400 мл;

пшеничная мука – 2 стакана (объемом по 200 мл);

сода – чуть меньше 1 ч. л.;

сушеные листья сельдерея – по вкусу;

приправа к мясу или любимые специи – по вкусу;

паприка – по вкусу;

соль – по вкусу.

Дополнительно:

растительное масло – для жарки;

сметана или любимый соус – для подачи.

Пошаговый процесс приготовления

Сначала подготовьте овощ. Кабачок нарежьте тонкими кружочками, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Соль заставит кабачок активно выделять сок благодаря процессу осмоса. После этого хорошо отожмите кружочки от лишней жидкости, чтобы тесто не стало слишком жидким во время жарки.

Для теста в глубокой миске смешайте яйца с кефиром или йогуртом, добавьте соль, паприку, сушеные листья сельдерея и выбранные специи. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая смесь до однородной консистенции без комочков.

Добавьте в полученное тесто подготовленный кабачок, всыпьте соду и быстро перемешайте.

Обратите внимание! Соду добавляют в конце, чтобы реакция нейтрализации с кислым кефиром произошла непосредственно перед жаркой – это обеспечит максимальную пышность оладий.

Сразу выкладывайте тесто ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до красивой золотистой корочки. Подавайте блюдо горячим вместе со сметаной или вашим любимым соусом.

Откуда взялись кабачки и оладьи?

Мало кто знает, что кабачок прошел долгий путь трансформации. Его дикие предки родом из Центральной Америки, где более 7000 лет назад коренные племена ценили только питательные семена, а горькую мякоть выбрасывали.

Только в XIX веке в Италии селекционеры вывели сладкий сорт с нежной мякотью, который назвали "цуккини" (от итальянского zucca – тыква). Само же название "оладьи" происходит от древнегреческого слова eladion, что означает "приготовленное на масле".